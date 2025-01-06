Литва закупила в Швеции противотанковые гранатометы на 14 млн евро

Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.

Минск. 3 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны Литвы закупило в Швеции противотанковые гранатометы Carl Gustaf M4 на сумму в 14 млн евро, сообщила пресс-служба ведомства.

"В целях укрепления обороноспособности Литвы Агентство оборонных ресурсов при министерстве национальной обороны заключило контракт со шведской компанией SAAB Bofors Dynamics на закупку 84-мм противотанковых гранатометов Carl Gustaf M4 и запасных частей к ним. Стоимость контракта составляет 14 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поставки будут произведены в 2025-2026 годах.