Президент Казахстана: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется хотя бы не проиграть войну

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете «Ана тили» («Родной язык»), подведя итоги прошлого года и рассказав о планах в наступившем, затронув основные вопросы внутренней и внешней политики.

Говоря о конфликте на Украине, лидер Казахстана заявил, что Россия в военном отношении непобедима. Для киевского режима, поддерживаемого Западом, в этом противостоянии с более мощным противником задача состоит в том, чтобы «хотя бы не проиграть». Эту тему Токаев затронул в недавнем телефонном разговоре с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

Складывается особая ситуация: Россия в военном отношении непобедима, а Украина с помощью своих союзников на Западе надеется хотя бы не проиграть войну. Поэтому я сказал, что этот вопрос особенно сложен, его решение зависит от воли лидеров двух конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы

— рассказал президент РК.

По его словам, Казахстан всегда выступал и придерживается курса на мирное завершение украинского конфликта. При этом Астана действует на международной арене в этом вопросе, «исходя из потенциала и возможностей Казахстана».

Вообще, во внешней политике Казахстан руководствуется принципами построения взаимовыгодных прагматичных отношений с другими государствами, подчеркнул Токаев. В частности, особую роль Астана отводит налаживанию и развитию партнерства с тюркскими странами. Особое внимание уделяется увеличению товарооборота с Китаем.

Казахстан был у истоков организации тюркских государств. Страны-члены этой организации — наши соседи и важные геополитические партнеры

— подчеркнул Токаев.

Прошлогодний визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан и переговоры на высоком уровне Токаев оценил как очень плодотворные. Визит в Астану почти половины членов российского правительства свидетельствует о высоком стратегическом значении Казахстана для России, подчеркнул лидер РК.

Четыре часа беседовали с Владимиром Путиным в неформальной обстановке. На этой встрече появилась возможность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Также в ходе беседы укрепилось наше взаимопонимание по международным проблемам

— рассказал Токаев, отметив, что российский президент уже 33 раза приезжал в Казахстан.

Два лидера обсудили на прошлогодней встрече и проект строительства в Казахстане атомной электростанции с привлечением иностранных компаний. Среди подрядчиков строительства АЭС будет и ГК «Росатом». В будущем планируется строительство второй и третьей атомной станции, поделился планами президент РК.

Токаев особо отметил, что в этом году в республике будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Казахстанцы внесли значительный вклад в разгром нацизма, республика была надежным тылом,подчеркнул он.

В планах празднования Победы много мероприятий. Главное из них — военный парад в Астане. Чествуют ветеранов войны и тыла, никто не останется незамеченным

— рассказал казахстанский лидер.