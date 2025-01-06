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Военное обозрение

«Подкрадывается и атакует»: Американцы обеспокоены передачей ВМФ РФ очередной многоцелевой атомной АПЛ проекта «Ясень-М»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» обладают «тихим ходом», что позволяет им подкрадываться к американским субмаринам и атаковать их с близкой дистанции. Об этом пишет National Interest.

На западе бьют тревогу, Россия вводит в строй очередную атомную многоцелевую подлодку, способную «расстреливать» западные субмарины с близкой дистанции. Очередная публикация, посвященная российским АПЛ, появилась в западной прессе после передачи в боевой состав Северного флота новой атомной подлодки «Архангельск», переданной военным «под ёлочку». Западные аналитики считают, что российские «Ясени» обладают тихим ходом, что позволяет им «подкрадываться» к американским субмаринам и атаковать их.

«Ясень-М» предназначен для ближнего боя с вражескими субмаринами. Эти морские монстры способны вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения <...> и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. То же можно сказать и об атаках против надводных кораблей

- пишет издание.

Кроме того, российские субмарины способны атаковать надводные и наземные цели, поскольку являются носителями крылатых и гиперзвуковых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». У американских субмарин этого нет, флот США не способен защититься от гиперзвуковых ракет.

Американский флот полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам «Ясень-М» российского Северного флота

- сообщают эксперты.

Единственный вопрос остается, а американские «эксперты» знают, что многоцелевые атомные субмарины проекта «Ясень-М» входят в состав не только Северного, но и Тихоокеанского флота?

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Архангельск АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
NATO
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
ТОФ
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