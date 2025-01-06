Пограничное состояние: украинские силы не достигли своих целей под Курском

Авантюра с вторжением на территорию России дорого обошлась ВСУ

В начале августа ВСУ предприняли террористическую атаку на приграничные районы Курской области. В Минобороны РФ назвали цели этой операции — вытягивание наших резервов из Донбасса и медийный эффект. Продвижение противника было остановлено, а к концу года половина захваченной территории была освобождена. Эксперты отмечают, что для противника атака на Курскую область оказалась кровавой авантюрой — он понес большие потери, растратив в боях основные резервы.

Ровно в 5:30 утра

ВСУ в 5 часов 30 минут 6 августа перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области. Противника встретили немногочисленные силы прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления.

По данным на вечер 7 августа, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 человек убитыми и 215 человек ранеными. Было уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.

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Ударами авиации и огнем артиллерии, а также удачными действиями подразделений морской пехоты и армейских частей удалось пресечь попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь территории РФ. Так начались бои в приграничье, которые получили неофициальное название «Курская битва».

В декабре во время прямой линии Владимир Путин оценил эту операцию ВСУ как бессмысленную.

«Военного смысла не было никакого: ни заходить Вооруженным силам Украины в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения», — сказал президент.

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Глава государства отметил экстремальные потери противника в ходе вторжения.

«Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, уже, по-моему, переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул президент.

Владимир Путин пообещал, что противник будет точно выбит с российских территорий, но называть конкретную дату не стал.

«Я представляю, я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе, но просто сказать, вот к такому числу, так не делается, потому что ребята же меня слышат — день, два, я назову такую дату, и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать», — сказал президент.

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По данным Минобороны России, в период боевых действий в приграничных районах Курской области ВСУ потеряли более 45 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

ВСУ не достигли своих целей

Своих целей ВСУ в Курской области не достигли, рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— Мы понимаем, что противник изначально хотел захватить три районных центра, — уточнил эксперт. — Ему удалось захватить в итоге только один из них — Суджу. Еще одной целью был город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Противник пытался продвигаться максимально быстро. Они находили слабые места в обороне, вводили туда маневренные и диверсионно-маневренные группы на колесной технике, чтобы зайти как можно глубже. Нам непросто было понять, где противник промелькнул, а где завел серьезные силы. Но наши подразделения достаточно быстро сориентировались в ситуации, преодолев неопределенность первых дней, и нащупали линию боевого соприкосновения. После этого стало ясно, что наступление будет остановлено. Планы противника были сорваны.

Эксперт отметил, что первоначальный плацдарм с тех пор значительно сокращен — примерно в два раза.

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— Главным узлом обороны остается город Суджа, — отметил эксперт. — Там ВСУ создали фортификационные сооружения, провели минирование. За город они будут цепляться зубами. Политическая задача — продержаться как минимум до вступления в должность нового президента США. Они считают, что эти территории станут предметом для торга и обеспечат им более благоприятные условия на переговорах, если они начнутся. Военных перспектив там нет, а десятки тысяч жизней были брошены на алтарь политических фантазий Киева.

Эксперт отметил, что сейчас у ВСУ остался небольшой резерв — до четырех бригад.

— Силы небольшие, но в январе они их могут бросить в наступление в Курской, на Брянскую или Белгородскую области, — отметил он. — Смысл такой операции всё тот же — показать Трампу и Западу, что они всё еще шевелятся и что-то могут.

«БАРС-Курск»

Жителей Курской области террористическая атака объединила. Многие из них вступили в состав вновь сформированного добровольческого отряда «БАРС-Курск». Ранее «Известия» писали, что все добровольцы прошли специальную подготовку. Подразделение оказывает поддержку представителям правоохранительных органов — ППС, ДПС, Росгвардии, военной полиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Источник изображения: iz.ru

В число задач отряда входят охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионными группами, обеспечение эвакуации гражданского населения и режима контртеррористической операции.

По мере освобождения приграничных районов Курской области от ВСУ в зону их ответственности будут входить возвращенные территории.

Наемники, «Абрамсы» и ЗРК «Кроталь»

Наши бойцы с первого дня боев в приграничье начали жечь иностранную бронетехнику. Они серьезно проредили ряды американских танков «Абрамс» и немецких «Леопардов». Минобороны РФ поделилось подробностями уничтожения нескольких «Абрамсов».

Один из них был подбит под селом Ивановское расчетом БПЛА десантников при помощи FPV-дрона с управлением по оптоволоконным проводам.

Ранее «Известия» рассказывали подробности боя, в котором был уничтожен ЗРК «Кроталь» французского производства на суджанском направлении. Наши вертолеты зависли над одной из посадок и начали уничтожать колонну бронетехники противника, когда из леса выехала неизвестная машина. Оператор дрона-камикадзе тут же ее атаковал.

Фото: Global Look Press/Belkin Alexey Источник изображения: iz.ru

Второй БПЛА зафиксировал уничтожение первого на российской земле французского комплекса ПВО. Во Франции их сделали всего около 10 штук. Одна такая установка стоит около €8 млн.

В большом количестве в курском приграничье горели «Мардеры», «Страйкеры», «Бушмастеры», «Макс Про», М-113, финские БТРы. Был поражен как минимум один английский танк «Челленджер». Уничтожались и американские БМП «Брэдли».

Из приграничных районов не раз сообщали об уничтожении иностранных наемников. Бойцы и командиры формирований рассказывали «Известиям», что в регионе были замечены «солдаты удачи» FOG (американская частная военная компания Forward Observation Group), иностранные военные компании Великобритании, подразделения с грузинскими и польскими наемниками.

Все преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Уже есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

Богдан Степовой