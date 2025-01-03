Источник изображения: topwar.ru

Поступает информация о том, что программу подготовки украинских лётчиков пилотированию самолётов натовского образца решили сократить. Речь идёт о программе, которая предусматривает подготовку лётчиков ВС ВСУ пилотированию прежде всего F-16. Информацию подтверждает заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник. При этом он использует термин «оптимизация времени», что, в принципе, завуалированно обозначает следующее: «времени на полноценную подготовку нет».

Украинский чиновник:

Оптимизация программы позволит уменьшить сроки подготовки лётчиков пилотированию F-16 почти на три месяца.

Если учесть, что до этого программу уже «оптимизировали» до полугода, то после новой «оптимизации» подготовка украинских лётчиков будет укладываться примерно в 3 месяца. Для сравнения – минимальный курс подготовки американских лётчиков для управления истребителями F-16 составляет полтора года.

Вряд ли можно предположить, что профессиональное качество украинских пилотов (оставшихся после встреч с российскими ракетами) в значительной мере выросло за последнее время. Как следствие – процесс готовы сжимать по максимуму, лишь в отчётах прошли «красивые цифры» и количестве подготовленных на западных полигонах и учебных центрах украинских военных, включая лётный состав.

Напомним, что ранее в Киеве заявляли, что украинские лётчики (курсанты) настолько мастеровиты в обучении, что и трёх месяцев обучения вполне достаточно. И Запад пошёл навстречу...