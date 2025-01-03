Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го

Сколько лайнеров планируется выпускать с 2026 года и хватит ли их для авиапарков

В начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8, сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Параллельно ведется работа по развертыванию серийного производства SSJ-100. В различной степени готовности находится порядка 20 бортов. Импортозамещенный лайнер — это фактически новый самолет, который должен постепенно вытеснить франко-российские машины с моторами SaM146. После 2026 года корпорация выйдет на объемы выпуска до 30 лайнеров в год, но именно к тому времени загруженность парков российских авиакомпаний будет критической из-за роста спроса на перевозки и выбытия иностранных бортов, говорят эксперты.

Новый самолет с двигателем ПД-8

Два импортозамещенных самолета SSJ-100 New подготовлены к испытаниям в 2025 году. Сейчас на авиалайнерах отрабатываются варианты пассажирского салона и тестируется оборудование.

— Ожидаем получения двигателей ПД-8 в начале 2025 года, после чего самолеты передадим на летно-испытательную станцию завода в Комсомольске-на-Амуре для подготовки к летным испытаниям, — рассказали «Известиям» в ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех»). После установки и проверки силовых установок полностью импортозамещенные авиалайнеры с отечественным оборудованием на борту поднимутся в воздух.

До сих пор летали только самолеты с франко-российскими двигателями SaM146. Даже первый импортозамещенный вариант SSJ-100, используемый с июня 2024 года для полетных тестов авиационного оборудования, вооружен иностранными моторами. В российско-французских PowerJet SaM146 вся «горячая часть» (газогенератор, компрессор высокого давления, камеры сгорания и турбины) изготавливалась французской Snecma. После введения санкций возникли проблемы с их обслуживанием, поэтому взят курс на полное обновление самолетов. Импортозамещенные SSJ-100 New с моторами ПД-8 в течение года проведут порядка 200 тестовых полетов, отметили в ОАК.

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Замена SaM146 на ПД-8 экономически нецелесообразна — для этого потребовался бы аналогичный цикл сертификационных испытаний, что дорого и долго, рассказали «Известиям» в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). Поэтому под ПД-8 и отечественное оборудование создан самолет SSJ-100 New.

Фактически это глубокая модернизация самолета, которая позволит разместить порядка 40 импортозамещенных систем и агрегатов. Новое оборудование отличается по габаритам, переработана конструкция планера, упрощены производственный процесс, обслуживание и ремонт самолета, рассказали в ОАК.

Для SSJ-100 New есть 46 основных поставщиков, а производственная кооперация включает 20 тыс. предприятий. Например, в Москве делаются комплекс авионики и вспомогательная силовая установка, в Санкт-Петербурге — топливное оборудование и элементы гидравлики, в Рыбинске — двигатели, рассказали в авиационной корпорации.

Принят во внимание опыт многолетней эксплуатации лайнера. Как ранее сообщали «Известиям» в Минпромторге, по результатам рекомендаций МАК, разработчику воздушного судна рекомендовано доработать конструкцию шасси. После испытаний конструктивные решения внедрят на SSJ-100 New. Также будет выпущен сервисный бюллетень на доработку летающего парка. Створки основной опоры шасси делают в Казани, сами шасси — в Самаре, а шины — в Барнауле.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Источник изображения: iz.ru

Параллельно ОАК ведет работы по развертыванию серийного производства SSJ-100 New. Реконструируются цеха окончательной сборки производственного центра «Яковлева» в Комсомольске-на-Амуре, где организуют прямоточную линию. Уже введен в эксплуатацию новый ангар летно-испытательной станции на два самолета. На данный момент в различной степени готовности находится уже порядка 20 бортов. По данным Минпромторга, в 2025 году ОДК сдаст шесть моторов ПД-8, а в 2026 году — уже 44, которыми можно оснастить до 22 SSJ-100 New.

В дальнейшем предприятие планирует выйти на ритмичный темп выпуска порядка 30 самолетов в год, рассказали в ОАК.

Чем заменят иностранные лайнеры

С вводом в строй модернизированных SSJ-100 New старые лайнеры с моторами SaM146 продолжат эксплуатироваться. Как сообщили в ОДК, на мощностях корпорации организовано сервисное обслуживание двигателей для поддержания их летной годности. Разработана и производится номенклатура расходных материалов, которые ранее поставлялись из-за границы, в том числе топливный фильтр, свеча зажигания и другие детали, добавили в компании.

— Импортозамещение топливных фильтров крайне важно, так как в последние годы с ними были проблемы, — рассказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

Дело в том, что фильтры для SaM146 изготавливались за границей и после ввода санкций не поставлялись. Импорт затруднен из-за крайне ограниченного числа производителей. Поэтому старые фильтры просто чистили и вновь ставили на самолеты, что создавало риски их некорректной работы, отметил авиаэксперт.

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По данным ОАК, за неполных три года количество компонентов SSJ-100, обслуживаемых в России, увеличилось в пять раз и сегодня составляет 311 наименований. По 214 компонентам освоены отечественные аналоги. Разработано девять альтернативных комплектующих, а к 2026 году их число вырастет до 59.

В ближайшее время будет большая потребность в авиалайнерах. Иностранных самолетов явно недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос на перевозки, рассказал «Известиям» авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Сейчас заполняемость кресел превысила 90%, а на некоторых рейсах подобралась к 96%. В 2026 году дефицит самолетов будет сильно давить на рынок. Поэтому чем скорее начнутся поставки новых воздушных судов, тем лучше, отмечает эксперт.

— О поддержании летной годности иностранных самолетов тоже нужно задумываться, — отметил Андрей Патраков. — Это поможет продлить летную годность парка Airbus и Boeing.

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

Пока проблемы с запчастями и комплектующими решаются, несмотря на тотальное давление со стороны недружественных стран. Однако существующие каналы поставок не вечны, отметил эксперт.

— Нужно готовить отечественную промышленность к производству комплектующих к иностранным лайнерам, пусть это и потребует колоссальных вложений, — считает Андрей Патраков. — К примеру, чтобы приспособить отечественный двигатель ПД-14, а также авионику к Airbus A320, нужно потратить до половины стоимости разработки нового самолета.

По его словам, в существующих реалиях такие траты могут стать оправданными, так как это будет быстрее, чем появятся отечественные самолеты, резюмировал эксперт.

Владимир Гаврилов