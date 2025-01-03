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Военное обозрение

Китайское телевидение показало кадры учений НОАК с применением опыта конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В эфире китайского телевидения показаны кадры учений НОАК, при этом можно убедиться, что командование китайской армии досконально изучает, учитывает и активно внедряет в войска опыт ведения современных вооруженных конфликтов, в частности широко применяются особенности боевых действий в рамках украинского кризиса.

На показанных китайским телевидением кадрах можно увидеть, как военнослужащие НОАК точно поражают условные цели сбросами боеприпасов с FPV-дронов, при этом запуская и управляя беспилотниками из люков на крышах движущихся автомобилей.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В недавно опубликованном ежегодном отчете Пентагона о вооруженных силах Китая отмечается непрекращающийся рост общей военной готовности и мастерства НОАК. Китайская армия регулярно проводит учения с применением боевого оружия и отработкой действий в непредвиденных обстоятельствах, с реальными целями, имитирующими боевые средства США и НАТО.

По информации американского военнного ведомства, Китай создает глобальные вооруженные силы и инвестирует в возможности, которые позволят ему проецировать силу далеко за пределы первой островной цепи. В ближайшей перспективе НОАК будет обладать возможностью наносить дальние точные удары с наземных, морских и воздушных платформ. При этом указывается что Пекин, по мнению америанских аналитиков, вероятно рассматривает в качестве мест размещения военных логистических объектов НОАК территорию Бирмы, Таиланда, Индонезии, Пакистана, Шри-Ланки, ОАЭ, Кубы, Кении, Экваториальной Гвинеи и многих других стран.

При этом в Пентагоне убеждены, что военная модернизация Китая по-прежнему сосредоточена на Тайване. В докладе отмечается, что руководство Китая рассматривает объединение с Тайванем как основополагающее условие национального возрождения. Однако к масштабным наземным боевым действиям на уровне ВС РФ НОАК пока еще не готова.


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