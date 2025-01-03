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ТАСС

Индия в феврале-марте отправит в космос американский спутник мобильной связи

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Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Название компании - производителя спутника - пока не сообщили

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) в будущем году отправит в космос большой американский спутник связи, который позволяет совершать телефонные звонки, используя прямую связь из космоса. Об этом сообщил государственный министр по науке и технологиям республики Джитендра Сингх.

"В феврале или марте мы запустим американский спутник мобильной связи", - приводит слова министра телеканал NDTV. "Это будет интересная миссия", - отметил он.

Ни министр, ни ISRO пока не сообщили название компании - производителя спутника, но эксперты утверждают, что это техасская телекоммуникационная фирма SpaceMobile, которая надеется запустить свой большой спутник связи Bluebird с индийского космодрома Шрихарикота.

До настоящего времени Индия на коммерческой основе запускала только небольшие спутники, произведенные американскими компаниями. Спутник Bluebird весит около 6 тыс. кг. Планируется, что индийская ракета выведет его на низкую околоземную орбиту. 

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США
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ISRO
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