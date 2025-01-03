Число заявок на рационализаторские предложения в ЦВО выросло на 10%

Большая часть предложений и разработок основана на опыте боевых действий в зоне специальной военной операции и направлена на обеспечение боевых действий и совершенствование защиты военной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) подали в 2024 году около 200 заявок на изобретения и заявлений на рационализаторские предложения, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Военнослужащие ЦВО подали около 200 заявок на изобретения и заявлений на рационализаторские предложения в 2024 году. Это на 10% выше, чем показатель прошлого года. В разработках в области обороны задействованы личный состав научно-исследовательских организаций, высших военных учебных заведений, офицерский состав соединений, а также сержантский и рядовой состав из числа участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Большая часть предложений и разработок основана на опыте боевых действий в зоне специальной военной операции и направлена на обеспечение боевых действий и совершенствование защиты военной техники, личного состава, ведения разведки, целеуказаний и огневого поражения противника, уточнили в пресс-службе округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге.