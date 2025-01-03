Войти
ТАСС

Число заявок на рационализаторские предложения в ЦВО выросло на 10%

777
0
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Большая часть предложений и разработок основана на опыте боевых действий в зоне специальной военной операции и направлена на обеспечение боевых действий и совершенствование защиты военной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) подали в 2024 году около 200 заявок на изобретения и заявлений на рационализаторские предложения, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Военнослужащие ЦВО подали около 200 заявок на изобретения и заявлений на рационализаторские предложения в 2024 году. Это на 10% выше, чем показатель прошлого года. В разработках в области обороны задействованы личный состав научно-исследовательских организаций, высших военных учебных заведений, офицерский состав соединений, а также сержантский и рядовой состав из числа участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Большая часть предложений и разработок основана на опыте боевых действий в зоне специальной военной операции и направлена на обеспечение боевых действий и совершенствование защиты военной техники, личного состава, ведения разведки, целеуказаний и огневого поражения противника, уточнили в пресс-службе округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель