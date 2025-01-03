Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)

Foreign Affairs: конфликт изменил представление украинцев об окружающем мире

Российская СВО привела к социальным преобразованиям на Украине, пишет Foreign Affairs. Оптимизм граждан снижается. Однако, согласно опросам, больше половины населения упорно продолжает верить, что через десять лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.

Конфликты преобразуют страны. Начавшаяся в 2022 году российская военная операция не только привела к гибели десятков тысяч людей и вынужденному перемещению миллионов, разрушению городов и общин и подрыву украинской экономики; она также изменила представление украинцев об окружающем их мире. С 2022 года общественное мнение на Украине изменилось по ряду ключевых вопросов, включая восприятие украинцами своей национальной идентичности, их ориентацию на окружающий мир и готовность противостоять внешней агрессии.

Киевский международный институт социологии (КМИС) — научно-исследовательская организация, в которой мы работаем, — проводит общенациональные опросы общественного мнения с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. До начала российской военной операции КМИС ежегодно проводил около 100–150 исследований по самым разным вопросам. Даже после февраля 2022 года организация продолжала проводить такие опросы и постепенно восстановила работу практически до уровня предконфликтного периода. Институт может работать только на территориях, находящихся под контролем Украины; КМИС не проводит исследования мнения беженцев за рубежом или на отошедших России территориях.

С начала конфликта украинцы стали больше ценить свое государство, суверенитет и демократические права. Почти три года боевых действий также сгладили различия между регионами и способствовали большему единообразию по этническому и языковому признакам. Возросшая сплоченность и поддержка государства среди украинцев способствуют укреплению усилий по сопротивлению России. К сожалению, военное время порождает и новые разногласия: например, между военнослужащими и теми, кто не служил, а также между внутренне перемещенными лицами и теми, кто остался на занятых территориях, — которые, в свою очередь, могут стать причиной трений и социальной напряженности.

Украинцы осознают, что им предстоит тяжелый путь. После прошлогоднего неудачного контрнаступления они ожидают, что конфликт продлится дольше, чем предполагалось ранее, и смотрят в будущее с меньшим оптимизмом. Доля тех, кто считает, что через десять лет Украина будет процветающей страной в составе Европейского союза, снизилась с 88% по состоянию на октябрь 2022 года до 73% в декабре 2023 года и упала еще больше — до 55% — в декабре 2024 года. Но это снижение можно объяснить прагматичным пониманием трудностей, связанных с отражением атак россиян. Тем не менее, конфликт способствовал росту патриотизма среди украинцев, укрепил их решимость бороться за свою свободу и усилил их желание вырваться из орбиты России и стать безопасной и процветающей страной в составе ЕС.

Сплочение вокруг флага

Опросы, проведенные в 2022 году после начала российской военной операции, отражают традиционное влияние ситуации военного времени на общественные настроения. Украинцы стали более снисходительно относиться к неудачам государства, поскольку страна сосредоточилась на сопротивлении России. После начала СВО уровень жизни на Украине резко упал, увеличилась бедность, резко выросла безработица — и всё же общественное одобрение государства возросло. Всего за два месяца до начала конфликта, в ноябре 2021 года, только 5% населения считало, что центральное правительство хорошо справляется со своими обязанностями, а 44% полагало, что, напротив, кабмин с ними не справляется. К декабрю 2022 года, через восемь месяцев после начала конфликта, оценки капитально изменились: 41% украинцев одобрял работу правительства, и только 9% были настроены критически.

Среди государственных институтов самым высоким уровнем доверия пользуются вооруженные силы. За первый год конфликта доверие к военным выросло с 72 до 96%. Такой же рост проявился и в отношении президента. В декабре 2021 года президенту Владимиру Зеленскому доверяли лишь 27% украинцев. К декабрю 2022 года, после десяти месяцев боевых действий, этот показатель подскочил до 84% — беспрецедентная для украинской политики степень доверия к главе государства. Доверие к парламенту за тот же период также выросло — с 11 до 35%. Эти данные позволяют говорить об эффекте "сплочения вокруг флага", вызванном началом боевых действий: украинцы в значительной степени объединились вокруг своих лидеров и государственных институтов в борьбе за будущее страны.

В прошлом это чувство национального единства было заметно слабее. Украина находится между Россией и Европой, и географическое положение на протяжении всего периода независимости определяло ее геополитический выбор. В ходе большинства парламентских и президентских выборов одним из наиболее значимых вопросов становилось отношение к России и Европейскому союзу. В прошлом на посту президента чередовались фигуры, более близкие к России и более близкие к Европе. Президент Виктор Ющенко, возглавлявший страну с 2005 по 2010 год, стремился продвинуть Украину на запад, в Европу, в то время как его преемник, президент Виктор Янукович, занимавший пост главы государства с 2010 года до своего драматического отстранения от власти в 2014 году, проводил пророссийский курс.

До 2014 года общественные настроения развивались примерно параллельно этим колебаниям. Около 50–65% украинцев выступали за союз с Россией, а 35–50% предпочитали вступление в Евросоюз. При этом украинцы во всех регионах, включая Крым, Донбасс и другие территории, сегодня подконтрольные россиянам, неизменно представляли себе свою страну как независимое государство; они не стремились к реинтеграции с Россией. Интересно, что проевропейская ориентация не равнозначна антироссийским настроениям. Среди тех, кто поддерживал членство в ЕС, подавляющее большинство положительно относилось к России и стремилось к добрососедским отношениям.

До начала российской военной операции украинцы не были особенно заинтересованы во вступлении в НАТО. С 2009 по 2013 год только 16–19% хотели, чтобы Украина вступила в альянс. Большинство политиков даже не включали этот пункт в свои предвыборные платформы — настолько он был непопулярен. Во время "Революции достоинства" 2014 года, когда украинцы свергли пророссийски настроенного Януковича, протестующие не требовали для страны членства в НАТО.

И правда, как свидетельствует статистика, которую сейчас очень странно читать, до 2014 года президент России Владимир Путин был довольно популярен на Украине, а его рейтинг одобрения в стране составлял около 60%. Украинские политики того времени были бы в восторге от таких цифр; самые популярные из них перед президентскими выборами 2010 года имели рейтинг одобрения не более 30%. В целом же 80–90% украинцев выражали положительное отношение к России.

Ситуация резко изменилась после возврата Крыма в состав России в 2014 году. Это событие привело к значительному росту общественной поддержки вступления Украины в НАТО (48% в 2015 году). Некоторые аналитики предполагают, что Россия пошла на такой шаг, чтобы не допустить вступления Украины в альянс. Но на самом деле желание Киева присоединиться к НАТО возросло вследствие реакции на российскую агрессию. Конечно, даже после 2014 года в стране по-прежнему наблюдалась значительные различия между регионами относительно поддержки вступления Киева в НАТО. Большинство украинцев желали вступить в альянс, но многие жители восточной и южной Украины противились этой идее. В 2019 году украинский парламент закрепил в конституции страны геополитические предпочтения Украины в отношении ЕС и НАТО, однако весомое меньшинство украинцев — преимущественно на востоке и юге — по-прежнему не было заинтересовано в дальнейшей интеграции с Западом. В 2021 году 70% жителей западных областей и 58% населения центральных регионов, включая столицу, высказывались за вступление в ЕС. Но на юге Украины эту идею поддержали менее половины, а в восточных — менее трети граждан. Проведенные в тот период опросы не распространялись на Крым и сепаратистские районы Донбасса.

Только после начала российской военной операции в 2022 году большинство украинцев — во всех регионах и независимо от того, русскоязычные они или украиноязычные — начали поддерживать задачу вступления как в ЕС, так и в НАТО. К июлю 2022 года 81% населения Украины высказывался за присоединение к ЕС, а 71% — к Североатлантическому альянсу. Что касается отношения к России и русским, то положительный настрой сохранили лишь 2% украинцев. Отчасти это объясняется тем, что в ходе опроса, проведенного в июле 2022 года, КМИС не смог опросить жителей подконтрольных российским войскам территорий, в число которых входят восточные и южные регионы, где поддержка России исторически была выше. Но из тех украинцев, которые положительно относились к России в 2021 году, 80% после февраля 2022 года радикально изменили мнение. Такой резкий поворот говорит о том, что украинский народ решительно и бесповоротно выбрал путь к объединению с Европой и Западом, а не к тому, чтобы сохранить связь с Россией и в будущем.

Единство в многообразии

Конечно, конфликт сильно потрепал украинцев, и они прекрасно понимают, что победа в нем далеко не предрешена. После того как долгожданное контрнаступление в 2023 году не принесло значительных успехов, показатели общественного мнения несколько ухудшились. Например, в мае 2023 года только 10% украинцев были готовы отложить освобождение некоторых территорий на будущее, а к концу 2024 года этот показатель вырос до 38%. Несмотря на то, что украинцы в большинстве своем сохраняют оптимистичный взгляд на будущее страны, в декабре 2023 года доля пессимистов выросла с 19 до 28%.

И всё же украинцы сохраняют стойкость. Морально-психологическое состояние населения — важнейший фактор в контексте любого вооруженного конфликта. Оно формирует готовность страны к самообороне, волю к победе и способность противостоять стрессу и чрезвычайным обстоятельствам. С 2022 по 2024 год уровень социальной сплоченности на Украине был очень высоким. Например, среди населения, принимающего многочисленных внутренне перемещенных лиц, 78% респондентов положительно относятся к своим соотечественникам (и еще 19% придерживаются нейтрального мнения). Несмотря на разрушительные последствия конфликта, большинство украинцев испытывает сильное чувство национальной идентичности, принадлежности к стране и доверия к государственным институтам. С 2022 по 2024 год порядка 80% респондентов идентифицировали себя прежде всего как "граждан Украины", а не как жителей определенного населенного пункта, представителей той или иной этнической группы или "граждан мира".

Уровень вовлеченности населения во взаимопомощь и доверия к волонтерам также значительно вырос. Более 90% опрошенных утверждают, что в той или иной степени участвуют в защите страны, в основном посредством оказания посильной финансовой помощи и волонтерства. Волонтеры наряду с военными пользуются большим доверием населения: по состоянию на декабрь 2024 года 81% украинцев доверяет гражданским добровольцам, поддерживающим военные действия.

Конфликт также способствовал сглаживанию сохранявшихся региональных и этнических различий. Многие регионы Украины издавна отличались друг от друга в культурном отношении. До Первой мировой войны западная часть страны входила в состав Австро-Венгерской империи, а в межвоенный период западный регион перешел под контроль Польши. Большинство населения этой части страны говорит на украинском языке и в большей степени ориентировано на Запад. И, напротив, в восточных и южных регионах Украины проживает большое количество русскоязычного населения.

Неудивительно, что опросы общественного мнения до 2014 года показывали значительные различия между востоком и югом, с одной стороны, и западом и центром, с другой, когда речь заходила об отношении к России, ЕС, НАТО, различным политическим деятелям, государственным праздникам и историческим фигурам. Эти различия проявились и между языковыми группами: носители украинского языка предпочитали углублять отношения с Западом, а носители русского — с Россией.

Но после начала полномасштабных военных действий, в 2022 году, региональные и лингвоэтнические различия радикально уменьшились. Например, если бы референдум о членстве в ЕС проводился в 2021 году, 70% жителей западной части страны проголосовали бы за вступление в ЕС, в то время как на востоке — только 29%. К середине 2022 года на западе страны за вступление в ЕС проголосовали бы 88%, а на востоке — 71%.

Другие показатели только подтверждают закономерность. В октябре 2022 года большинство украинцев — 60% населения — уже чувствовали себя частью национального сопротивления, а еще 32% респондентов ощущали себя хотя бы частично причастными к сопротивлению врагу. Только 4% респондентов не ощущали себя частью сопротивления. При этом 84% опрошенных отметили, что стали активнее использовать украинский язык, а 55% чаще носят национальную символику и цвета. Возросла и поддержка вооруженных сил: 81% опрошенных жертвовал деньги на вооруженные силы, а 21% респондентов вступил в ряды украинской армии.

Несмотря на то, что украинцы пережили многочисленные взлеты и падения, они сохраняют оптимизм в отношении будущего. Только 19% опрошенных считают, что через десять лет их экономика будет разрушена, а многие соотечественники покинут страну. Большинство населения по-прежнему верит, что через десять лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза. Возможно, конфликт несколько снизил оптимизм украинцев в отношении будущего, но, вопреки целям Москвы, российская военная операция в то же время повысила внутреннюю сплоченность страны и ее решимость отойти от России и ориентироваться на Запад.

Авторы: Антон Грушецкий (Anton Grushetskyi), Владимир Паниотто (Volodymyr Paniotto).