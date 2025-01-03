Начаты серийные поставки южнокорейского легкого боевого вертолёта LAH-1 Miron

Южнокорейская авиастроительная корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) сообщила, что в своей штаб-квартире в Сачхоне 26 декабря 2024 года официально передала вооруженным силам Южной Кореи первые два серийных образца легкого (фактически среднего) боевого вертолёта своего производства LAH (Light Armed Helicopter), получившего военное обозначение LAH-1 Miron.

Один из двух первых поставленных вооружённым силам Южной Кореи серийных лёгких боевых вертолётов KAI LAH-1 Miron (c) Korea Aerospace Industries (KAI)

Вертолеты построены в рамках выданного KAI южнокорейским правительственным управлением оборонных закупочных программ (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) 23 декабря 2022 года контракта стоимостью 302 млрд вон (235 млн долл.) на поставку армии Южной Кореи первых 10 серийных вертолётов LAH, с началом поставок с декабря 2024 года. В декабре 2023 года DAPA заключило с KAI следующий контракт стоимостью 1,4 трлн вон (1,08 млрд долл.) на поставку второй партии из нераскрываемого количества вертолетов LAH для южнокорейской армии. По условиям соглашения, KAI начнет поставку вертолетов этой партии в четвертом квартале 2025 года.

Вертолет LAH создан в соответствии со сформулированными в 2010 году требованиями южнокорейской армейской авиации, предусматривающими приобретение средних вертолетов, вооруженных ПТУР, для замены наличного парка вертолетов Hughes MD 500MD Defender и Bell AH-1S Cobra. Всего южнокорейская армейская авиация сейчас намерена по 2031 год получить 214 вертолетов LAH-1, на что в ноябре 2022 года DAPA было предварительно одобрено выделение 5,75 трлн вон (до 4 млрд долл).

Корпорация KAI 25 июня 2015 года получила контракты DAPA и Корейского института развития промышленных технологий (Korea Evaluation Institute of Industrial Technology - KEIT) на создание среднего ("легкого") вертолета 5-тонного класса веса в двух вариантах - соответственно, военном Light Armed Helicopter (LAH) и коммерческом Light Civil Helicopter (LCH). Контракт с DAPA предусматривал финансирование с ее стороны разработки вертолета LAH в размере 650 млрд вон (около 587 млн долл по тогдашнему курсу), а контракт с KEIT - финансирование разработки LCH в размере 350 млрд вон (около 316 млн долл).

Вертолет создан KAI в партнерстве с европейским объединением Airbus Helicopters на основе известного среднего вертолета Airbus Helicopters Н155 (бывший ЕС155, развитие вертолета Aerospatiale AS 365 Dauphin II). Соглашение о совместной разработке вертолета было подписано KAI и Airbus Helicopters 16 марта 2015 года, и фактически подразумевало полную передачу в Южную Корею программы производства вертолета Н155. Общая стоимость программы НИОКР по LCH/LAH оценивается в 1,6 трлн вон (1,444 млрд долл), из которых, помимо вышеуказанного финансирования в 1 трлн вон со стороны южнокорейских правительственных агентств, еще 400 млрд вон инвестировал Airbus Helicopters, а 200 млрд вон - сама KAI.

Первый прототип вертолета LAH был построен на предприятии KAI в Сачхоне, его выкатка и презентация состоялись там 18 декабря 2018 года, а первый полет состоялся 4 июля 2019 года. Второй прототип совершил первый полет 10 декабря 2019 года, а третий - в 2020 году. В августе 2023 года Airbus Helicopters и KAI подписали соглашение о начале серийного производства LAH.

Официальные военный индекс LAH-1 и название Miron вертолету LAH были присвоены 4 октября 2024 года. Название означает "Дракон-100", представляя комбинацию южнокорейских слов "мир" ("дракон") и "он" (число 100).

Вертолет LАН имеет максимальный взлетный вес, видимо, до 5500 кг (официально приводятся меньшие цифры) и оснащается двумя турбовальными двигателями Safran (Turbomeca) Arriel 2L2 максимальной мощностью по 1024 л.с., а гражданский вариант LCH - двигателями версии Arriel 2С2. Разработка данных модификаций двигателей осуществлялась при участии южнокорейской группы Hanwha, которая должна локализовать их производство. Однако, видимо, первые партии вертолетов оснащаются двигателями полностью французского производства.

Основным вооружением LAH должна стать дальнобойная (до 8 км) ПТУР Chungum (TAipers) разработки группы Hanwha, имеющая комбинированную тепловизионно-телевизионную систему наведения в сочетании с управлением по волоконно-оптическому кабелю, что позволяет реализовать как режим "выстрелил и забыл", так и командное наведение. О завершении отработки ракеты Chungum и начале ее серийного производства было заявлено в 2023 году. Вертолет LAH должен нести четыре такие ПТУР или две семизарядные пусковые установки для 70-мм корректируемых ракет с лазерной полуактивной системой наведения. Также вертолет LAH оснащен встроенной турелью с 20-мм трехствольной пушкой М197. На вертолете имеются электронно-оптическая круглосуточная система Hanwha Systems TADS, нашлемные прицелы Thales Scorpion и развитый бортовой комплекс обороны, включающий системы обнаружения производства Hanwha и Hensoldt AN/AAR-60 MILD и систему постановки помех BAE Systems AN/ALE-47.

В сентябре 2022 года KAI сообщила о разработке многоцелевого военного варианта LAH, обозначенного как Light Utility Helicopter (LUH), с перевозкой десанта в кабине, и предназначенного в первую очередь для обеспечения действий сил специального назначения.

Первый прототип коммерческого вертолета LCH был целиком построен на предприятии Airbus Helicopters в Мариньяне (Франция), представляя, судя по всему, фактически модификацию Н155, и начал летные испытания там 24 июля 2018 года (имел французскую регистрацию F-WWOH). Второй прототип LCH был построен в Сачхоне и совершил там первый полет 5 декабря 2019 года. Хотя LCH получил южнокорейский сертификат типа в 2022 году, однако до настоящего времени известно об изготовлении всего одного серийного образца LCH, введенного в эксплуатацию 1 декабря 2022 года в качестве медицинского на острове Чеджудо.

Первые два поставленных вооружённым силам Южной Кореи серийных лёгких боевых вертолётов KAI LAH-1 Miron (c) Korea Aerospace Industries (KAI)