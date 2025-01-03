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РИА Новости

Козельское ракетное соединение перевооружат на комплекс "Ярс" в 2025 году

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Минобороны: переоснащение Козельского соединения на "Ярс" завершат в 2025 году

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году, также в ближайших планах - переоснащение Татищевской ракетной дивизии, сообщили в Минобороны России.

"В 2025 году в Ракетных войсках стратегического назначения будет завершено переоснащение Козельского ракетного соединения (Калужская область) на ракетный комплекс "Ярс"... В ближайших планах - перевооружение Татищевской ракетной дивизии на данный комплекс", - сказали в ведомстве.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. Козельское ракетное соединение было первым в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования.

Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания, подчеркнули в МО РФ. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100%.

Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. Сегодня РВСН, обладая самым большим количеством носителей в стратегической триаде России, обеспечивают гарантированную безопасность РФ.

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