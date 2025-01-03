Российский огнемет XXI века способен уничтожать американские танки (The National Interest, США)

Многие страны, в том числе и США, уже отказались от применения огнеметов. Но только не Россия, которая с «удвоенными усилиями» использует огонь на поле боя, пишет TNI. Новейший образец тяжелой огнеметной системы ТОС-2 похож на «одиозную» реактивную систему залпового огня БМ-13 и с легкостью может обрушить на противника мощнейший шквал огня.

Себастьен Роблин

Что надо запомнить. В отличие от прежних моделей, которые устанавливали на шасси танка, ТОС-2 выполнена на колесном шасси грузовика "Урал" повышенной проходимости и грузоподъемности.

Многие страны, включая США, отказались от применения огнеметов, однако Москва с удвоенными усилиями использует огонь на современном поле боя. Но это уже не ранцевые огнеметы, которые пехота применяла в ходе двух мировых войн. Россия разработала тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-72. Это система залпового огня, предназначенная для стрельбы термобарическими боеприпасами.

Новейший образец тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в настоящее время проходит испытания, о чем в пятницу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российских военных.

"Тяжелый огнемет ТОС-2 - это один из новейших образцов вооружения войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты), - рассказал в интервью газете военного ведомства "Красная Звезда" командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. - Опытная партия данного оружия в этом году была поставлена в войска и в настоящее время проходит испытания".

Перед этими испытаниями состоялся первый этап испытаний огнемета, которые проходили во время учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На основном этапе учений присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин, хотя неизвестно, видел ли он "Тосочку" в действии.

Во время сентябрьских испытаний новая система была использована для уничтожения наступающих танков условного противника. Применялись боеприпасы в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

"Огнем неуправляемых реактивных снарядов с термобарической головной частью повышенной энергии удалось нанести тяжелые потери наступающему противнику", - заявил агентству ТАСС официальный представитель Министерства обороны во время сентябрьских учений.

ТОС-2 "Тосочка" - это новый вариант тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Новая платформа обладает улучшенными характеристиками. ТОС-1А была модернизированной версией ТОС-1 "Буратино", как называют хорошо бронированную тяжелую огнеметную систему залпового огня, способную вести стрельбу зажигательными и термобарическими реактивными снарядами, а также уничтожать или поражать любые незащищенные цели на своем пути.

В отличие от прежних моделей, которые устанавливали на шасси танка, ТОС-2 выполнена на колесном шасси грузовика "Урал" повышенной проходимости и грузоподъемности.

Это придает ей сходство с одиозной реактивной системой залпового огня БМ-13, которая была создана в годы Второй мировой войны. Солдаты любовно называли ее "Катюша" по названию популярной в военное время песни Красной Армии. Немцы же прозвали эту систему "Сталинский орган". БМ-13 очень результативно применялась на поле боя и получила официальное название гвардейский миномет.

ТОС-2 - это ее версия из XXI века. У нее повышенная дальность пуска реактивных снарядов. "Тосочка" также обладает полностью автоматизированными системами прицеливания, стрельбы и управления огнем. Как отмечает российское Министерство обороны, тяжелый миномет оснащен краном, и поэтому ему не нужна транспортно-заряжающая машина. У ТОС-2 также имеется система радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня.