Запрет на экспорт из-за выдающихся характеристик! (Yahoo News Japan, Япония)

Yahoo News Japan рассказывает о Су-15 – истребителе, который был главной силой, защищавшей советское небо в 1980-е годы. Но известность он получил после авиакатастрофы, которая произошла в 1983 году и стала одной из крупнейших в мире.

Что же из себя представляет великолепный истребитель Су-15 (Flagon), к которому относились как к самолету второго сорта?

В качестве производителей истребителей прекрасно известны такие российские конструкторские бюро, как "МиГ" и "Сухой". В 2020 году подавляющим преимуществом обладает "Сухой", однако во времена холодной войны ярким представителем советских истребителей являлось именно предприятие "МиГ". После оглушительного успеха первого реактивного истребителя со стреловидными крыльями МиГ-15 о самолетах КБ Микояна всегда говорили с приставкой "первый".

Между тем, что касается "Сухого", то до появления после окончания холодной войны истребителя Су-27 (Flanker), который вывел компанию на лидирующие позиции, ее самолеты находились в тени "МиГа" и считались продукцией второго сорта.

Несмотря на такое отношение, самолеты "Сухого" на самом деле не сильно уступали. Более того, в 1960-е годы компания обошла "МиГ" и преуспела в разработке истребителя, который можно без преувеличения назвать самым высокотехнологичным и важным советским истребителем.

Этот самолет называется Су-15. В сравнении с истребителями "МиГ", которые были опробованы в реальных сражениях, у Су-15 практически не было такого опыта. Кроме того, об этом самолете знают в основном только люди, которые любят старые истребители. Тем не менее я уверен, что многие помнят Су-15 в связи с одним событием: 1 сентября 1983 года истребитель Су-15ТМ советских сил ПВО сбил ракетой "воздух-воздух" Р-98, которыми оснащались эти самолеты, южнокорейский пассажирский "Боинг-747".

Высокая маневренность + продвинутое электронное оборудование = Су-15

До 1960-х годов советские истребители можно было условно разделить на два типа. Во-первых, это - небольшие легкие истребители, которые обладали выдающимися характеристиками: скорость, набор высоты и ускорение. Большинство этих самолетов советская армия принимала на вооружение для ведения боя с врагом на передовой.

Второй тип - это сравнительно большие самолеты, которые из-за этого не отличались высокими летными характеристиками. Тем не менее они оснащались продвинутыми радарами и другим электронным оборудованием, а также обладали большой дальностью полета. Такие самолеты состояли на вооружении советских сил ПВО, независимом подразделении военно-воздушных сил.

Кроме того, у сил ПВО также были легкие истребители, которые отличались скорее не летными характеристиками, а установленным электронным оборудованием. Почему же я назвал Су-15 самым высокотехнологичным и важным истребителем? Дело в том, что он обладал более продвинутыми летными характеристиками, чем легкие истребители, и при этом оснащался более изощренным электронным оборудованием, чем большие самолеты.

Су-15 разрабатывался как улучшенная версия истребителя Су-9. Су-9 - это однодвигательный истребитель, который можно отнести к первому типу с высокими летными характеристиками и который очень походил на МиГ-21, выпущенный в то же время. При разработке Су-15 конструкцию Су-9 оставили практически без изменений, только установили сдвоенный двигатель и для этого расширили фюзеляж. Это была довольно-таки смелая переработка. Су-15 унаследовал характеристики Су-9, однако благодаря установке воздухозаборников не в носовом отсеке, а по бокам фюзеляжа переднюю часть самолета удалось оборудовать крупным радаром. В результате истребитель получил высокие летные характеристики и высокотехнологичное электронное оборудование.

"Невыездной" Су-15 поступил на вооружение сил ПВО, которые охраняли советское небо

Всего было произведено около 1300 истребителей Су-15. Если сравнивать с МиГ-21, которых было выпущено более десяти тысяч, это совсем немного, однако в отличие от МиГ-21, которые разошлись по всему миру, все Су-15 эксплуатировались только советскими силами ПВО. Этот самолет стал преемником обоих типов: обладающих высокими летными характеристиками и оснащенных хорошим электронным оборудованием.

В 1980-е годы 29 боевым полкам советских сил ПВО было передано от 800 до 900 истребителей Су-15. В результате парк ПВО на одну треть стал состоять из этих самолетов. Если считать вместе с прародителем Су-9, то их доля достигнет половины от общего количества.

Инцидент с южнокорейским "Боингом-747" произошел в эпоху расцвета Су-15. 20 апреля 1978 года южнокорейский "Боинг-707" совершил вынужденную посадку также из-за того, что его ракетой "воздух-воздух" атаковал именно Су-15.

Су-15 стал "невыездным" из-за своих впечатляющих характеристик, например, наличие системы передачи данных под названием "Воздух", которая позволяла в полностью автоматическом режиме наводиться на цель от ее перехвата наземными системами слежения.

Су-15 специализировался на противовоздушной обороне СССР, а именно на перехвате американских ядерных бомбардировщиков в случае начала Третьей мировой войны. Поэтому он так и не прошел испытание в реальном бою.

Был еще случай, когда Су-15 столкнулся с другим самолетом, в результате чего оба упали, однако во время холодной войны о нем не было практически никакой информации. Это была модель, которая так и не стала заметной вплоть до настоящего времени.

Тем не менее главной силой, защищавшей советское небо в 1980-е годы, был именно Су-15. Кстати, старший лейтенант ВВС СССР Виктор Беленко, который 6 сентября 1976 года сбежал в Японию на новейшем МиГ-25, посадив его в аэропорту Хакодатэ, раньше летал на Су-15.

Если бы он продолжил летать на Су-15, то, возможно, в Японии прославился бы не МиГ-25, а именно этот истребитель.

Комментарии японских читателей:

Ава

Когда сбили южнокорейский "Боинг", появилась информация, что это был МиГ, но мой отец сказал, что это "Сухой", потому что, скорее всего, отреагировали силы ПВО. Когда я спросил его, почему он так уверен, он ответил, что это секрет по его работе.

KIX

В то время дальность полета пассажирских самолетов не была такой большой, как сейчас, поэтому рейсы между США и Азией летали через Анкоридж. Рейс 007 должен был лететь по северному краю этого маршрута, но сильно отклонился, несколько раз нарушил воздушное пространство СССР, и его сбили. Сейчас такую трагедию сложно представить.

Swakiti

Но более продвинутый МиГ-25 размещался за рубежом и экспортировался. То есть это означает, что Су-9/11/15 были специальными типами, которые можно было использовать только в рамках советской системы ПВО. Это как американские F102/106. Избытки Су-15 были направлены в передовые подразделения ВВС, но там они не пригодились, поэтому были тут же выведены из эксплуатации. Но все же это очень красивый самолет. Именно так должен выглядеть сверхзвуковой истребитель. Он произвел на меня огромное впечатление, когда я его увидел в Центральном музее Военно-воздушных сил РФ в Монино.

Ze

МиГ-25 Беленко также был истребителем, предназначенным специально для ПВО. Если бы он развил свою максимальную скорость в три Маха, фюзеляж не выдержал бы. На нем даже нет системы катапультирования. Тем не менее за счет вакуумной трубки была повышена надежность радара, и он превратился в монстра. Капризная модель, но это в советском стиле.

Ten

Такое часто происходило во время холодной войны. Первые образцы танков Т-64 были неудачными, поэтому их модернизировали и присвоили индекс Т-72. Широкое распространение получила именно эта модель, а улучшенный Т-64 использовался только советской армией. В 1980-е годы авиационные фанаты показывали нечеткие фотографии Су-15. Его характеристики также известны не были. Я только помню его кодовое имя - Flagon (смеется).

Карамунист

Это - первый одноместный советский истребитель с нормальным всепогодным радаром. Радары предыдущих моделей, МиГ-21 и Су-9, работали только на бумаге. После этого всепогодные радары устанавливались только на смехотворные Ту-128. При желании их можно было впихнуть в другие самолеты, но это было непросто. Они не могли гибко реагировать на все задачи ПВО. Требовался хороший всепогодный истребитель, который бы отслеживал цели при помощи множественных радаров, но… в этой сфере СССР отставал от Запада на 10-15 лет.

Uzb

Я помню дело Беленко. Я учился тогда в первом классе. Аналогичный инцидент произошел в январе 1942 года в городе Цзямусы. У начальника советских ВВС на Дальнем Востоке возникли идеологические разногласия с одним из членов его семьи. Также он завидовал высокому уровню жизни русских в Маньчжурии. Поэтому он сбежал туда на новеньком ЛаГГ-3.

Leh

В начале 1980-х годов в военных играх он считался лучше Су-11, но не производил особого впечатления так же, как и МиГ-21. Мне кажется, МиГ-23 оценивался намного выше.

SWAL B 737-200

Тогда были разговоры о том, что США приказали южнокорейскому "Боингу" специально нарушить воздушное пространство и собрать информацию. Также сообщалось, что его перепутали с американским разведчиком, который пролетел прямо перед ним. Более того, в режиме энергосбережения был выключен опознавательный маячок на хвосте, поэтому советский пилот не понял, что это был гражданский самолет.

Si2

Из текста следует, что Су-15 появился после Су-9, но между ними был Су-11, хотя их было произведено не так много (на первой фотографии справа от Су-15 стоит именно он.