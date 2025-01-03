Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)

Борис Писториус: дальнейшая существенная поддержка Украины крайне важна

Для Европы 2024 год прошел под знаком борьбы за мир и безопасность, заявляет Борис Писториус в статье для Die Welt. Порядок, основанный на правилах, подвергается нападкам, жалуется министр. Германии необходимо увеличить расходы на НАТО и поддерживать Украину, считает он.

В настоящее время мы сталкиваемся с рекордным количеством кризисов и конфликтов. В будущем Германии придется тратить на оборону гораздо больше, чем два процента от общего объема расходов. Это потребует корректировки долгового тормоза, отмечает министр обороны Борис Писториус в своей гостевой статье.

"Мир — это еще не всё, но всё — ничто без мира". Это высказывание Вилли Брандта не потеряло своей актуальности. Борьба за мир и безопасность определяла как историю, так и современность. Эта борьба характеризует 2024 год, который подошел к концу. И, вероятно, она будет характеризовать и предстоящий год.

Мы переживаем рекордное количество кризисов и конфликтов. После жестокого нападения Путина на Украину Европа снова оказалась в состоянии боевых действий. Военные действия, которые приобрели глобальное значение не только после размещения северокорейских военнослужащих, иранских и китайских беспилотников (информация не подтверждена официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ). На Ближнем Востоке также разгорается война, которая дестабилизирует весь регион. Во многих из этих конфликтов участвуют одни и те же игроки.

В то же время мы видим, что США всё сильнее разворачиваются в сторону Индо-Тихоокеанского региона — в ущерб Европе и другим регионам мира. Мы наблюдаем, как мир всё больше принимает черты многополярности. Страны Глобального Юга, в частности, создают альянсы с растущей уверенностью в себе и независимостью от Запада.

Всё это означает, что существующий международный порядок, который на протяжении десятилетий был основой нашей безопасности, свободы и процветания, всё чаще подвергается сомнению, а в некоторых случаях даже активному нападению. Что это означает для немецкой политики в области безопасности и обороны?

Во-первых, мы должны делать гораздо больше для обеспечения собственной безопасности. Наша твердая приверженность военному сдерживанию и обороне как никогда важна. Для этого нам нужен бундесвер, который готов к войне. Бундесвер с личным составом, материальными и финансовыми ресурсами для устойчивой защиты нашей страны.

Выбран правильный курс

В последние годы мы взяли правильный курс. Мы ускорили закупки, активизировали сотрудничество с промышленностью и впервые за последние десятилетия тратим на оборону два процента от валового внутреннего продукта.

Однако также очевидно, что этого недостаточно. В ближайшие годы мы должны будем продолжать двигаться по этому пути с быстротой, планированием и решимостью. Мы будем тратить значительно больше двух процентов и, следовательно, должны будем говорить об устойчивом финансировании и корректировке долгового тормоза.

Во-вторых, безопасность и оборона не являются исключительной ответственностью ни государства, ни бундесвера. Это особенно актуально в то время, когда границы между войной и миром становятся всё более размытыми, и мы всё чаще сталкиваемся с гибридными угрозами. Мир и безопасность можно гарантировать только при условии тесного и скоординированного взаимодействия всех игроков.

Только общество, которое понимает, насколько важна его собственная безопасность и насколько она позволяет нам жить в мире и свободе, готово что-то делать для этого. Мы должны подчеркивать это снова и снова. Современная военная служба призвана способствовать углублению этого понимания и укреплению бундесвера.

Благодаря нашей новой стратегии в области безопасности и оборонной промышленности мы обеспечиваем более тесное сотрудничество между государством и производством, повышаем эффективность и конкурентоспособность Германии, а также устойчивость этого сектора экономики. Мы должны признать, что безопасность касается каждого: гражданских и военных лиц, а также государственных, экономических и социальных структур.

В-третьих, мы должны взять на себя дополнительную ответственность и за границами Европы. Падение режима Асада знаменует собой конец десятилетий тирании в Сирии. Это поражение для России и Ирана в регионе.

Даже если будущее Сирии остается неопределенным, у нас есть возможности внести свой вклад в создание более стабильного и мирного Ближнего Востока. Кроме того, мы должны относиться к другим странам, которые становятся всё более влиятельными, как к равным. Это касается Индо-Тихоокеанского региона, где у нас есть сильный партнер в лице Индии, которая явно движется по пути роста.

Это касается и региона Сахеля, где мы не должны уступать влиянию России, Китая или международных террористических организаций. Мы должны использовать весь спектр наших возможностей — от дипломатии и сотрудничества в целях экономического развития до оборонного и военного взаимодействия. Наши двусторонние отношения должны основываться на стремлении к миру и порядку, основанному на правилах.

Надежная оборонная промышленность

В-четвертых, нам нужен крепкий трансатлантический альянс, сильная европейская опора в НАТО и более дееспособный Евросоюз. Германия должна играть здесь ведущую роль. Наша цель — прочная, эффективная европейская оборонная промышленность, снижение раздробленности и увеличение количества инноваций. Нам всем придется искать всё больше компромиссов в Европе, когда речь заходит об оборонном сотрудничестве. При этом мы не должны постоянно ориентироваться на национальные краткосрочные интересы.

Мы должны будем вместе вкладывать больше средств в нашу коллективную оборону. Это также означает, что нам придется подумать о новых способах финансирования европейской обороны. Безопасность имеет свою цену. Отсутствие этой платы приведет к драматическим последствиям.

Для меня крайне важна дальнейшая существенная поддержка Украины. Только в том случае, если Украина сможет защитить свой суверенитет, мы сможем проложить путь к честным переговорам и миру. Наш федеральный канцлер энергично проводит этот курс. Он инициировал изменение парадигмы немецкой политики в области безопасности и обороны, которую мы вместе реализовывали в течение последних трех лет.

Как федеральное правительство, мы смогли добиться консенсуса в области политики безопасности между демократическими партиями, партиями с чувством национальной политической ответственности. С общим пониманием того, что это должно работать и в будущем. Только сильная Германия, объединенная Европа и тесный трансатлантический альянс могут способствовать миру и созданию безопасности. Немецкая политика в области безопасности и обороны в сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками должна и впредь стремиться к этой цели. Мы должны продолжать бороться за достижение этой цели вместе, как подобает сторонникам демократии.

Автор: Борис Писториус — министр обороны Германии.