Боец "Запада" считает, что человекоподобный робот не сможет заменить штурмовиков

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 янв - РИА Новости. Человекоподобный робот не сможет заменить бойцов в зоне военных действий, считает командир разведывательного отделения одного из отрядов группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Вини".

"Я думаю нет, не сможет заменить - и по выявлению целей, дополнительных огневых позиций, которые есть у противника. Ну и в целом, робот не сможет заменить штурмовика", - сказал боец РИА Новости, комментируя перспективы появления человекоподобных роботов на войне.

"Вини" уточнил, что роботы не могут заменить человека в условиях боевых действий, но могут сделать и делают работу бойцов более эффективной, например, при разминировании, разведке, доставке провизии, что позволяет сохранить жизни бойцов.

"Если очень хороший опорник (опорный пункт ВСУ – ред.), пока дроны не отработают, человек не идет", - сказал командир агентству.