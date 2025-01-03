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ТАСС

NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения

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© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска все чаще используют электрические скутеры, мотоциклы и квадроциклы, что позволяет им быстро рассредотачиваться по линии фронта, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Российские военные используют новую тактику мобильного передвижения в зоне конфликта на Украине, что значительно усложняет задачу противника по их обнаружению. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, "российские военнослужащие все чаще используют электрические скутеры, мотоциклы и квадроциклы, что позволяет им быстро рассредотачиваться по линии фронта". "Если поразить одну единицу техники с 15 военными - это возможно и довольно легко сделать. Но когда эти 15 человек передвигаются на электрических скутерах - это становится серьезной проблемой", - приводит издание слова начальника разведки 12-й бригады специальных операций "Азов" (группировка признана террористической организацией, запрещена в РФ) подполковника Дмитрия Павленко-Крыжешевского.

Издание подчеркивает, что "украинские солдаты обеспокоены текущей траекторией событий". 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
03.01.2025 16:38
пусть и в ограниченных масштабах, но конница на новый лад :)
0
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