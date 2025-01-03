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Правительство Кот-д'Ивуара приняло решение о выводе французских войск. Об этом заявил президент страны Алассан Уаттара. По его словам, подразделения Пятой республики должны покинуть Берег Слоновой Кости (ранее в нашей стране государство именовали так - с переводом) уже в этом месяце.

Мы можем гордиться нашей армией, модернизация которой сейчас идёт успешно

– сказал Уаттара в новогоднем обращении к нации.

Он добавил, что именно по этой причине принято решение о выводе французских военных из Кот-д'Ивуара уже в январе 2025 года.

Стоит отметить, что ранее о выводе французских войск со своих территорий объявили Сенегал и Чад. А еще раньше аналогичные решения приняли правительства Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что соответствующие заявления были сделаны на фоне обращения этих государств за помощью к РФ.

Напомним, французские позиции в Африке серьезно пошатнулись после прихода на континент инструкторов из российской ЧВК «Вагнер». Это произошло еще несколько лет назад. За короткий срок российские специалисты в некоторых странах Африки сумели уничтожить значительную часть террористических группировок.

Эти действия РФ были должным образом оценены правительствами африканских государств, которые подчеркивали, что французские войска за десятилетия своего пребывания так и не сумели справиться с этой миссией.