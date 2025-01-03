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ТАСС

Каракаев: РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи выполнения планов развития

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Сергей Каракаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Сергей Каракаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ.

Командующий поздравил личный состав войск и ветеранов с Новым годом и Рождеством и поблагодарил военнослужащих за службу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выйдут на новые рубежи выполнения планов своего развития в 2025 году. Такое мнение в поздравлении личному составу войск и ветеранам с Новым годом и Рождеством выразил командующий Сергей Каракаев.

"Уверен, что в Новом году стратегические ракетчики, идя на встречу 80-летию Великой Победы, будут действовать с еще большим настроем и выйдут на новые рубежи в выполнении планов развития войск. От профессионализма, усилий и вклада каждого из нас зависит настоящее и будущее России, будущее наших детей, внуков и правнуков. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, веры, надежды и любви, улыбок и радости, светлых красок жизни, ярких и радостных событий, оптимизма и мирного неба. Всего вам самого наилучшего. С Новым годом", - привели слова командующего в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Он поблагодарил каждого военнослужащего за службу, а также обратил внимание на то, что особые слова благодарности заслуживают те, кто в праздничные дни исполняет служебный и воинский долг и несет боевое дежурство, обеспечивая безопасность страны.

"Светлые, радостные впечатления живут в нас с детства, эти чудесные новогодние мгновения - между прошлым и будущим - возвращаются каждый Новый год. Мы ждем их с радостью и волнением, верим в самое лучшее и светлое. Атмосфера добра, внимания и щедрости согревает наши сердца, открывает их для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду на преодоление невзгод", - добавил Каракаев. 

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