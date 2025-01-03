Встать в строй: как в 2024 году усилился ВМФ РФ

Военно-морской флот России пополнился 38 боевыми единицами

Российский Военно-морской флот продолжил активное обновление в 2024 году. В его состав вошли 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли — носители высокоточного оружия большой дальности. Об этом заявил начальник Генерального штаба МО России Генерал армии Валерий Герасимов 18 декабря. Какие события произошли в военном кораблестроении России в этом году — в материале «Известий».

Подводные лодки

Провал в военном кораблестроении в 1990-е годы нарушил естественное обновление состава флота. Поэтому сейчас России приходится делать прорывные проекты, соответствующие текущему состоянию мирового военного кораблестроения и закладывать в них много технических новинок.

Так, 31 января в состав 161-й бригады подводных лодок Северного Флота включили первую серийную неатомную подводную лодку проекта 677 «Кронштадт». Она предназначена для борьбы с подлодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций и разведывательной деятельности на коммуникациях противника. Подлодки этого проекта вооружены ракетными комплексами «Калибр».

Подводная лодка проекта 677 «Кронштадт» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Проект 677 является, пожалуй, самым «тяжелым» в области подводного кораблестроения. В частности, его головная лодка «Санкт-Петербург» порядка 10 лет находилась в опытной эксплуатации. Сейчас же решается вопрос о ее модернизации или списания. Лодка «Кронштадт» также проходила испытания в течении пяти лет и после приема в состав ВМФ так и не перешла к месту своего постоянного базирования. Вторая серийная лодка проекта 677 «Великие Луки» сейчас только проходит свой комплекс испытаний. Ее планируют передать в состав ВМФ в 2025 году.

Кроме того, 11 октября была выведена из цехов «Адмиралтейских верфей» и спущена на воду очередная лодка проекта 636 «Якутск». Это уже шестая субмарина, для 19-й бригады подводных лодок Тихоокеанского Флота. Ее вступление в состав ВМФ планируется в 2025 году.

В условиях, когда Балтийское море становится «натовским озером», России необходимо создать группировку подводных лодок на Балтике. А также существенно обновить порядком уже устаревшую группировку неатомных подводных лодок Северного флота.

В области атомного подводного кораблестроения 27 декабря 2024 года Северный флот пополнила пятая по счету в серии многоцелевая подводная лодка проекта 885М «Архангельск». Ее основное ударное оружие — крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

3 февраля 2024 года была выведена из эллинга «Севмаша» уже восьмая по счету стратегическая подводная лодка проекта 955А «Князь Пожарский». Пока она еще проходит испытания и после осуществления стрельбы своим главным ракетным комплексом «Булава» будет принята в состав ВМФ, как ожидается, в июне этого года. К 2028 году в состав ВМФ войдут еще два аналогичных крейсера.

Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

27 апреля 2024 года также на «Адмиралтейских верфях» был заложен батискаф, способный погружаться на глубину до 12 км «Сергей Бавилин». Он предназначен для выполнения научно-изыскательских и аварийно-спасательных работ. Батискаф также послужит для экологического мониторинга Мирового океана.

Крупные надводные корабли

27 сентября 2024 года на ОАО «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спущен на воду уже четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Исаков». Он способен нести на борту 16 ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон» и «Ответ» и другое разнообразное оружие, включая ракеты противовоздушной обороны.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Эта серия фрегатов стала первым постсоветским проектом крупного боевого корабля дальней морской и океанской зоны. В 2027 году он войдет в состав Тихоокеанского флота. Впрочем, не исключено, что к тому времени аналогичные фрегаты будут строиться еще и на стапелях Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на Амуре. Предприятие в настоящее время активно проводит модернизацию своего производства — в частности, строятся новый док для перевозки кораблей по реке Амур и док-понтон для спуска кораблей на воду.

18 июня 2024 года «Северная верфь» спустила на воду второй корвет проекта 20385 «Проворный». Он несет на борту ракеты семейства «Калибр» и может нести ракеты «Циркон».

В декабре 2021 года на борту корвета произошел пожар, в результате чего надстройку корабля пришлось строить заново. После включения «Проворного» в состав ВМФ он войдет в 114-ю бригаду кораблей на Камчатке. Сейчас продолжается строительство еще ряда корветов и фрегатов.

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» прошел испытания и в этом году ожидает включения его в состав 14-й бригады противолодочных кораблей СФ. Корабли проекта 23550 предназначены для проводки судов во льдах, буксировки, мониторинга арктических вод, сопровождения судов обеспечения и конвоирования задержанных кораблей и судов. В арсенале ледокола есть артиллерийская установка АК-176МА, также он может нести крылатые ракеты «Калибр». При необходимости на его борту может базироваться многоцелевой вертолет. Команда имеет на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы.

Патрульный ледокол «Иван Папанин» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Второй боевой ледокол «Николай Зубов» был спущен на воду 25 декабря. Он пополнит состав той же бригады в 2026–2027 годах.

В этом году может быть закончен ремонт с модернизацией фрегатов «Адмирал Чабаненко» для Северного флота и «Адмирала Виноградова» для ТОФ.

А атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» должен начать ходовые, а затем государственные испытания и ближе к концу года пополнить боевой состав Северного флота.

Малые боевые корабли

7 мая 2024 года в Зеленодольске был спущен на воду пятый по счету патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий». Его достройка производится в Санкт-Петербурге. В состав ЧФ он войдет в 2025 году. Продолжается строительство и шестого корабля данной серии.

В течении 2024 года были заложены тральщики «Семен Агафонов» и «Виктор Корнер». Для поиска и уничтожения мин эти корабли используют легкие катера со специальными подводными роботами.

Помимо этих двух, на стапелях Средне-Невского судостроительного завода находится еще два тральщика. А девятый в серии «Афанасий Иванников» находится в стадии достройки и заводских испытаний. Он должен стать первым кораблем данной серии для Северного флота.

Продолжилось строительство и ракетных кораблей с «Калибрами» на борту. Речь идет о малых ракетных кораблях серий 21631 и 22800. 11 июня в Зеленодольске был спущен на воду 12-й и пока последний представитель серии 21631 «Ставрополь». Это небольшой по размерам корабль, обладающий внушительным арсеналом — несет на борту восемь крылатых ракет «Калибр». «Ставрополь» войдет в состав 36-й бригады ракетных кораблей в Балтийске.

Малый ракетный корабль «Ставрополь» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Были приняты в состав Черноморского флота малые ракетные корабли проекта 22800 26 августа и 21 декабря «Амур» и «Тайфун» соответственно. Оба этих корабля построены в Керчи. Для прохождения испытаний и достройки корабли были переведены на Каспийское море. В ту же 36-ю бригаду войдет в ближайшее время и МРК «Буря».

А головной малый ракетно-артиллерийский корабль этой серии для ТОФ «Ржев» был переведен из Комсомольска-на-Амуре.

29 июля на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске спущен на воду ракетный катер «Ступинец» проекта 12418 и ведется строительство второго такого катера. «Ступинец» войдет в состав Каспийской флотилии. Любопытно, что эти два катера были заложены еще в 1992 году.

Кроме того, сейчас на верфях в Калининграде и Керчи строят десантные корабли.

Вспомогательные суда

Вспомогательный флот является важной частью системы обеспечения боевой готовности и деятельности ВМФ России. В прошедшем году его состав пополнили новые суда и ведется строительство еще ряда важных плавединиц.

Так, в Калининграде на заводе «Янтарь» возобновилась достройка океанографического исследовательского судна «Алмаз» проекта 22010. Оно представляет собой модернизированный вариант суда «Янтарь» и может нести на борту как обитаемые, так и необитаемые подводные аппараты. Используя свои ресурсы судно может проводить широкий спектр подводных исследований и работ. Корабль должен быть передан в состав ВМФ в ноябре 2026 года.

Ведется строительство и танкеров. Так, 6 декабря на Невском судостроительно-судоремонтном заводе спущен третий в серии из 6 судов проекта 21130 — танкер «Инженер-адмирал Котов». Головной танкер «Академик Пашин» активно используется, сопровождая корабли Северного Флота. 18 апреля 2024 на Окской судоверфи в Навашино заложен головной танкер проекта 23630 «Аргунь». А на Балтике проходит испытания танкер проекта 03182 «Валентин Рыков», построенный в Нижнем Новгороде.

Головной танкер «Академик Пашин» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Активно строятся буксирно-спасательные суда различных типов — как для дальней морской зоны, так и портовые и противопожарные катера. Для обеспечения действий камчатских кораблей и подводных лодок 1 июля 2024 года в Петропавловск-Камчатском передан ВМФ ледокол «Евпатий Коловрат».

В целом можно сказать, что Российский ВМФ сейчас активно обновляется и омолаживается. В результате можно наблюдать выросшую активность наших кораблей и судов обеспечения на просторах Мирового океана.

Дмитрий Болтенков