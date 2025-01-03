Войти
РИА Новости

Главком Моисеев назвал приоритетные задачи ВМФ в 2025 году

735
0
0
Военные корабли Черноморского флота
Военные корабли Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Главком Моисеев: присутствие кораблей ВМФ в Мировом океане останется приоритетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. ВМФ России продолжит в 2025 году выполнять задачу военно-морского присутствия в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику, и обеспечения безопасности национальных интересов России, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"Задача военно-морского присутствия и демонстрация Военно-морского флага в Мировом океане продолжает оставаться одной из главных в деятельности Военно-Морского Флота (ВМФ) России", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как заявил журналистам Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, всего в 2024 году было выполнено более 50 походов в дальнюю океанскую и морскую зону кораблей и судов флота в рамках выполнения задач боевой службы, а общее нахождения сил ВМФ в море составило более 8000 суток. В ходе выполнения моряками поставленных задач вдали от дома география походов охватывала весь Мировой океан.

"В 2025 году корабли и суда ВМФ России продолжат выполнять задачу военно-морского присутствия в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику, с целью гарантированного обеспечения безопасности национальных интересов государства", - заявил Моисеев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель