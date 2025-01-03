Главком Моисеев назвал приоритетные задачи ВМФ в 2025 году

Главком Моисеев: присутствие кораблей ВМФ в Мировом океане останется приоритетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. ВМФ России продолжит в 2025 году выполнять задачу военно-морского присутствия в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику, и обеспечения безопасности национальных интересов России, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"Задача военно-морского присутствия и демонстрация Военно-морского флага в Мировом океане продолжает оставаться одной из главных в деятельности Военно-Морского Флота (ВМФ) России", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как заявил журналистам Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, всего в 2024 году было выполнено более 50 походов в дальнюю океанскую и морскую зону кораблей и судов флота в рамках выполнения задач боевой службы, а общее нахождения сил ВМФ в море составило более 8000 суток. В ходе выполнения моряками поставленных задач вдали от дома география походов охватывала весь Мировой океан.

"В 2025 году корабли и суда ВМФ России продолжат выполнять задачу военно-морского присутствия в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику, с целью гарантированного обеспечения безопасности национальных интересов государства", - заявил Моисеев.