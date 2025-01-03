Войти
bmpd.livejournal.com

Планы модернизации танков М1А1 Abrams в Египте

708
0
0

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 20 декабря 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемом осуществлении по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) программы модернизации 555 основных танков М1А1 Abrams армии Египта до уровня М1А1SA и поставок соответствующего оборудования. Программа модернизации и поставок одобрена Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость программы модернизации танков оценивается в 4,69 млрд долл.

Танки М1А1 Abrams, собранные для египетской армии на египетском государственном танковом заводе №200 в Хелуане (Каир), август 2019 года (с) министерство военной промышленности Египта

Согласно уведомлению, в рамках программы модернизации предполагается поставка Египту 555 комплектов тепловизионного прибора механика-водителя AN/VAS-5B Driver Vision Enhancer (DVE-A), 555 комплектов тепловизионного прицела наводчика Thermal Imaging System (TIS), а также газотурбинных танковых двигателей AGT-1500, трансмиссий X-1100 и различного другого оборудования и комплектующих, а также предоставление проектно-конструкторского и технического сопровождения и пр.

Генеральным подрядчиком модернизации египетских танков М1А1 Abrams выступит подразделение General Dynamics Land Systems корпорации General Dynamics. Непосредственные работы по капитальному ремонту и модернизации танков будут осуществляться на египетском государственном танковом заводе №200 в Хелуане (южный пригород Каира).

Напомним, что Египет получил по соглашению 1984 года по линии FMS 1130 танков М1А1 Abrams, из которых первые 25 танков были поставлены в 1990-1991 годах комплектными из США, а остальные 1105 были собраны с 1992 по 2020 годы на построенном по данному соглашению танковом заводе №200 в Хелуане из поставлявшихся американской стороной 11-ю партиями машинокомплектов. Первые 75 танков были собраны там из обычных машинокомплектов (SKD), а остальные 1030 из машинокомплектов СКD, предусматривающих сварку и сборку корпуса и башни. Соглашение о поставке последней 11-й партии из 125 машинокомплектов танков М1А1 было заключено в 2011 году, с завершением их сборки в Египте в 2020 году. Фактически вся программа поставок и производства танков М1А1 в Египте оплачивалась с счет американской военной помощи Египту, и, видимо, объявленная программа модернизации 555 из этих танков до уровня М1А1SA будет финансироваться тем же способом.

Видео 2018 года министерства обороны Египта, демонстрирующее в том числе сборку танков М1А1 Abrams на египетском государственном танковом заводе №200 в Хелуане :

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель