Планы модернизации танков М1А1 Abrams в Египте

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 20 декабря 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемом осуществлении по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) программы модернизации 555 основных танков М1А1 Abrams армии Египта до уровня М1А1SA и поставок соответствующего оборудования. Программа модернизации и поставок одобрена Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость программы модернизации танков оценивается в 4,69 млрд долл.

Танки М1А1 Abrams, собранные для египетской армии на египетском государственном танковом заводе №200 в Хелуане (Каир), август 2019 года (с) министерство военной промышленности Египта

Согласно уведомлению, в рамках программы модернизации предполагается поставка Египту 555 комплектов тепловизионного прибора механика-водителя AN/VAS-5B Driver Vision Enhancer (DVE-A), 555 комплектов тепловизионного прицела наводчика Thermal Imaging System (TIS), а также газотурбинных танковых двигателей AGT-1500, трансмиссий X-1100 и различного другого оборудования и комплектующих, а также предоставление проектно-конструкторского и технического сопровождения и пр.

Генеральным подрядчиком модернизации египетских танков М1А1 Abrams выступит подразделение General Dynamics Land Systems корпорации General Dynamics. Непосредственные работы по капитальному ремонту и модернизации танков будут осуществляться на египетском государственном танковом заводе №200 в Хелуане (южный пригород Каира).

Напомним, что Египет получил по соглашению 1984 года по линии FMS 1130 танков М1А1 Abrams, из которых первые 25 танков были поставлены в 1990-1991 годах комплектными из США, а остальные 1105 были собраны с 1992 по 2020 годы на построенном по данному соглашению танковом заводе №200 в Хелуане из поставлявшихся американской стороной 11-ю партиями машинокомплектов. Первые 75 танков были собраны там из обычных машинокомплектов (SKD), а остальные 1030 из машинокомплектов СКD, предусматривающих сварку и сборку корпуса и башни. Соглашение о поставке последней 11-й партии из 125 машинокомплектов танков М1А1 было заключено в 2011 году, с завершением их сборки в Египте в 2020 году. Фактически вся программа поставок и производства танков М1А1 в Египте оплачивалась с счет американской военной помощи Египту, и, видимо, объявленная программа модернизации 555 из этих танков до уровня М1А1SA будет финансироваться тем же способом.

Видео 2018 года министерства обороны Египта, демонстрирующее в том числе сборку танков М1А1 Abrams на египетском государственном танковом заводе №200 в Хелуане :