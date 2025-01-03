Какие новые санкции были введены против России в 2024 году

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С начала специальной военной операции более 60 стран ввели санкции против России. В частности, применили ограничительные меры против РФ США, Канада, страны Евросоюза, Великобритания, Новая Зеландия, Япония и некоторые другие страны. При этом лидерами по количеству введенных санкций являются США и ЕС.

В уходящем 2024 году США, страны Евросоюза, Япония, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия ввели новые антироссийские санкции. Западные санкции касаются в первую очередь российских физических и юридических лиц, а также финансового, энергетического, транспортного и технологического секторов экономики.

С 1 марта 2024 года Западом также были введены ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, продажи технологий для коммуникации, а также свободы передвижения российских судов. В рамках ужесточения санкций российским судам запретили заходить в порты стран Евросоюза. Исключения составляют суда, перевозящие продовольственные, гуманитарные и энергетические грузы, и компании, которые перевозят медицинские и фармацевтические товары, еду и гуманитарные грузы. Кроме того, на территорию стран Евросоюза нельзя ввозить из России прицепы и полуприцепы для транспорта и перевозить транзитом товары в прицепах и полуприцепах.

Санкции, введенные США и Евросоюзом, поддержали Сингапур, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Швейцария и другие союзные Вашингтону страны. Все эти государства ввели определенные визовые ограничения, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и ограничили передвижение российских морских судов в своих территориальных водах. В то же время более 30 стран отказались поддержать антироссийские санкции и сохранили дипломатические и торговые отношения с РФ.

Однако, по данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, на конец текущего года только 14% российских предприятий отмечают существенное влияние санкций. В прошлом, 2023 году, таких было более 20%, что красноречиво свидетельствует о способности российского бизнеса адаптироваться к новым условиям.