Финляндия вывела своих солдат из Ирака

Хельсинки. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Участие Сил обороны Финляндии в операции против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке завершено, солдаты вернулись на родину.

"Участие Сил обороны Финляндии в операции "Непоколебимая решимость" (OIR) завершилось 31 декабря 2024 года. Численность финских Сил кризисного управления в Ираке (SKJI) на момент принятия решения составляла около 70 солдат. Финны вернулись в Финляндию в воскресенье, 29 декабря 2024 года", - сообщили во вторник Силы обороны.

Операция "Непоколебимая решимость" была начата в 2014 году по инициативе США для борьбы с террористической организацией ИГИЛ и другими экстремистскими организациями в Сирии и Ираке.

Финляндия присоединилась к OIR в августе 2015 года. Задачей финнов было выступать в качестве советников и обучать курдские отряды пешмерга борьбе с ИГИЛ. В Ираке служили около тысячи финнов, большинство из которых были резервистами.

Несмотря на то, что участие в операции OIR завершено, Финляндия продолжит поддерживать и развивать сектор безопасности Ирака.