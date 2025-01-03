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Интерфакс-АВН

Финляндия вывела своих солдат из Ирака

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Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Хельсинки. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Участие Сил обороны Финляндии в операции против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке завершено, солдаты вернулись на родину.

"Участие Сил обороны Финляндии в операции "Непоколебимая решимость" (OIR) завершилось 31 декабря 2024 года. Численность финских Сил кризисного управления в Ираке (SKJI) на момент принятия решения составляла около 70 солдат. Финны вернулись в Финляндию в воскресенье, 29 декабря 2024 года", - сообщили во вторник Силы обороны.

Операция "Непоколебимая решимость" была начата в 2014 году по инициативе США для борьбы с террористической организацией ИГИЛ и другими экстремистскими организациями в Сирии и Ираке.

Финляндия присоединилась к OIR в августе 2015 года. Задачей финнов было выступать в качестве советников и обучать курдские отряды пешмерга борьбе с ИГИЛ. В Ираке служили около тысячи финнов, большинство из которых были резервистами.

Несмотря на то, что участие в операции OIR завершено, Финляндия продолжит поддерживать и развивать сектор безопасности Ирака.

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Страны
Ирак
Сирия
США
Финляндия
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