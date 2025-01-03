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ТАСС

Посол РФ назвал невозможной передачу Грецией вооружений ВСУ без согласия России

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Флаги Украины и Греции
Флаги Украины и Греции.
Источник изображения: profile.ru

Андрей Маслов отметил, что необходимо письменное согласие российской стороны

АФИНЫ, 31 декабря. /ТАСС/. Греция не имеет права передавать российские вооружения Украине без письменного согласия российской стороны. Об этом заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью греческому информационному сайту militaire.gr.

Посол подчеркнул, что имеются два межправительственных соглашения между Россией и Грецией о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года. "В соответствии с ними, передача этих вооружений невозможна без письменного согласия российской стороны. Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать", - подчеркнул Маслов.

Греческий журналист отметил, что в течение многих лет Греция усиливала свою оборону за счет российских систем вооружения, в основном зенитных, и теперь, чтобы оправдать возможную отправку их на Украину, греческое правительство утверждает, что существуют проблемы с техническим обслуживанием, возлагая вину на Россию. "Что касается якобы планов греческого правительства передать системы ПВО Украине, то они фигурируют в виде слухов на страницах греческих газет, - ответил Маслов. - И поэтому не могут быть основанием для каких-либо дипломатических мер. Что касается якобы проблемы обслуживания имеющихся в Греции образцов российского оружия, то компетентные греческие власти не информировали нас о каких-либо трудностях".

22 апреля греческий информационный портал Pronews сообщил, что Афины, возможно, передадут Украине ЗРК Patriot при условии предоставления Соединенными Штатами финансовой компенсации, а также гарантий того, что Турция не нападет на Грецию. В тот же день официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис опроверг это и заявил, что власти не собираются предпринимать действия, которые могут подвергнуть угрозе оборонный потенциал страны. 2 декабря Маринакис снова назвал слухи о возможной передаче Киеву системы ПВО Patriot и С-300 "большой ложью". 

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Страны
Греция
Россия
Турция
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
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