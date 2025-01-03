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ТАСС

Путин поручил утвердить нацпроект по развитию космической деятельности

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Он будет рассчитан на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Роскосмосом утвердить нацпроект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Перечь поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию опубликован на сайте Кремля

Отмечается, что нацпроект должен комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической отрасли. Срок разработки - к 1 мая 2025 года.

Кроме того, к 1 марта кабмину поручено обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите в целях обеспечения связи и телерадиовещания с учетом обязательного сохранения орбитально-частотного ресурса и стратегически важных орбитальных позиций за РФ. 

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