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Военное обозрение

В январе в Дамаске пройдет конференция по обсуждению будущего Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Будущее Сирии планируется обсудить на национальной конференции, которая должна пройти в столице страны Дамаске 4–5 января 2025 года, сообщает турецкий телеканал AHaber.

4-5 января в Дамаске состоится Национальная сирийская конференция, где будут обсуждаться вопросы конституции и ряд административных вопросов. На конференции будут представлены все слои общества, все религиозные течения, на нее приглашены порядка 1200 человек из Сирии и других стран

- передает AHaber.

По данным телеканала, в ходе конференции будет объявлено о расформировании группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещённая в России террористическая организация), которая играла центральную роль в последних событиях в Сирии, а также и всех других вооруженных группировок. Все они должны войти в состав новой сирийской армии.

Отмечается также, что власти предъявили ультиматум сирийским курдам, чтобы они до 5 января сложили оружие.

По словам фактически нового лидера страны Ахмеда аш-Шараа, возглавляющего ХТШ, Сирия получит новую конструкцию, создание которой может растянуться на три-четыре года. Он также добавил, что процесс подготовки выборов новых властей страны может занять четыре года.

Напомним, что после начала в Сирии гражданской войны в 2012 году была принята новая конструкция страны. Однако с падением правительства Башара Асада 8 декабря, очевидно, отпала и надобность в конституции, которую при нём принимали.

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Россия
Сирия
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Башар Асад
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