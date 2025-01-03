В январе в Дамаске пройдет конференция по обсуждению будущего Сирии

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Будущее Сирии планируется обсудить на национальной конференции, которая должна пройти в столице страны Дамаске 4–5 января 2025 года, сообщает турецкий телеканал AHaber.
- передает AHaber.
По данным телеканала, в ходе конференции будет объявлено о расформировании группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещённая в России террористическая организация), которая играла центральную роль в последних событиях в Сирии, а также и всех других вооруженных группировок. Все они должны войти в состав новой сирийской армии.
Отмечается также, что власти предъявили ультиматум сирийским курдам, чтобы они до 5 января сложили оружие.
По словам фактически нового лидера страны Ахмеда аш-Шараа, возглавляющего ХТШ, Сирия получит новую конструкцию, создание которой может растянуться на три-четыре года. Он также добавил, что процесс подготовки выборов новых властей страны может занять четыре года.
Напомним, что после начала в Сирии гражданской войны в 2012 году была принята новая конструкция страны. Однако с падением правительства Башара Асада 8 декабря, очевидно, отпала и надобность в конституции, которую при нём принимали.