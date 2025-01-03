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Военное обозрение

Аналитики британского издания прогнозируют окончание боевых действий на Украине в 2025 году

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на существующие разногласия, мирный договор между Россией и Украиной будет заключен в 2025 году, а поспособствует этому новый президент США Дональд Трамп. С таким прогнозом выступила британская газета Financial Times.

По мнению аналитиков издания, наступающий 2025 год станет окончанием конфликта, а Россия и Украина подпишут мирный договор, завершив боевые действия. Причем прогнозируется фактическая потеря Киевом части территорий, но не юридическая, с которой Зеленскому придется смириться. То есть Запад признает территории за Россией, но будет считать их «украинскими».

США преодолеют существующие разногласия с Россией по условиям, даже если она не примет их. В этом случае Трамп будет угрожать Москве ужесточением санкций и поставками оружия киевскому режиму. Украина же получит европейские гарантии безопасности, а членство в НАТО будет заморожено.

Президенту США придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева, чтобы убедить Москву серьезно заняться переговорами. Союзники США убедят Трампа не снимать членство Украины в НАТО с повестки дня, по крайней мере на начальном этапе.

- пишет издание.

В общем, FT делает прогноз на существующих утечках из команды Трампа, не учитывая мнение российской стороны. А зря, в последние дни Москва несколько раз ясно дала понять, что озвученные выше условия не примет, поскольку они Россию не устраивают. В то же время пугать Россию новыми санкциями просто глупо, она под ними живет с 2014 года, каждые новые вводимые рестрикции сильнее бьют по западной экономике, а не российской. Ранее российские власти назвали свои условия, предупредив, что если они не будут приняты, то спецоперация будет продолжаться.

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