Эксперт Масала назвал три сценария завершения конфликта на Украине

По мнению профессора Университета Бундесвера в Мюнхене, среди них - Москва может пойти на переговоры при условии выполнения ее требований, избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказание военной помощи Киеву или усиление поддержки Украины со стороны Вашингтона

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Известный в Германии военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что конфликт на Украине будет длиться дольше, чем в секторе Газа. Такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Funkе.

"В любом случае, по моей оценке, война на Ближнем Востоке закончится раньше <...>", - полагает Масала. "Избранный президент США Дональд Трамп давно признал, что сделки в этом конфликте [на Украине] достигнуть намного сложнее, чем он себе изначально представлял", - указал эксперт. "На Ближнем Востоке, напротив, мы видим много военных событий, которые теперь необходимо еще преобразовать в политические решения - прежде всего, это устойчивое ослабление ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлах" в Ливане", - считает он.

Что касается конфликта на Украине, то, по его мнению, возможны три варианта его завершения. Он отметил, что при первом Москва может пойти на переговоры при условии выполнения ее требований, в том числе, о сокращении украинской армии и уходе Зеленского. "Но это, конечно, неприемлемо для Украины", - полагает эксперт.

При втором сценарии Трамп прекратит оказание военной помощи Киеву. "Тогда у Украины будет мало шансов, а одни европейцы едва ли заполнят бреши", - заметил Масала. В конечном итоге, по его оценке, дальнейшее развитие событий будет зависеть от России и ее намерений, продолжать наступление или нет.

Третий вариант, с точки зрения специалиста, заключается в том, что Трамп может, вопреки собственным заявлениям, усилить военную поддержку Киеву "с целью заставить россиян сесть за стол переговоров". Как считает Масала, в окружении избранного президента есть "важные люди", которые высказывались в этом смысле.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы 19 декабря во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, заявил о готовности Москвы вести переговоры по Украине без предварительных условий, но с учетом текущей ситуации и на базе ранее достигнутых соглашений.