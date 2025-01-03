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Военное обозрение

После приобретения южнокорейских истребителей FA-50 Польша присматривается к планирующим бомбам KGGB

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках своей стратегии модернизации вооруженных сил Польша рассматривает возможность добавления в свой арсенал южнокорейских планирующих бомб с GPS-наведением KGGB, пишет военное издание Army Recognition.

Разработанная южнокорейской компанией LIG Nex1, эта передовая система наведения уже была принята на вооружение такими странами, как Саудовская Аравия и Таиланд. Она предназначена для преобразования обычных 500-фунтовых (226-килограммовых) бомб Mk.82 в высокоточные боеприпасы большой дальности.

По словам авторов издания, если Варшава приобретет KGGB, это позволит польским самолетам наносить удары на расстояниях от 80 до 103 километров, оставаясь вне зоны действия вражеской ПВО.

KGGB опирается на усовершенствованный комплект наведения, использующий GPS-навигацию, в сочетании со складными крыльями для повышения аэродинамической эффективности и дальности. Эти бомбы совместимы с широким спектром воздушных платформ, включая легкие истребители, такие как FA-50, а также более крупные транспортные и вспомогательные самолеты.

Бомбы KGGB, как считают в Варшаве. станут хорошим дополнением к купленным недавно Польшей также южнокорейским 48 истребителям FA-50. Оснащение этих истребителей планирующими бомбами потенциально расширит их дальность поражения и эксплуатационную гибкость, отмечает Army Recognition.

В последние годы между Варшавой и Сеулом наблюдается тенденция на углубление оборонного сотрудничества. Это партнерство привело к крупным военным контрактам, включая приобретение танков K2 Black Panther у Hyundai Rotem и самоходных гаубиц K9 Thunder у Hanwha Defense.

Соглашения между странами часто включают положения о передаче технологий, что позволяет Польше производить и обслуживать эти системы на месте, тем самым укрепляя свою внутреннюю оборонную промышленность.

Что касается планирующих бомб KGGB, то сделка по ним ожидается во второй половине 2025 года и тоже может включать компонент передачи технологий.

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Страны
Польша
Саудовская Аравия
Таиланд
Южная Корея
Продукция
FA-50
K2
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Компании
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