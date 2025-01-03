Войти
Lenta.ru

«Росатом» выполнил весь гособоронзаказ

708
0
+1
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com.

Лихачев: «Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ в 2024 году

«Росатом» полностью выполнил государственный оборонный заказ 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Александр Лихачев, передает РИА Новости.

«Мы с честью справились с растущим гособоронзаказом», — сказал он в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли России.

Лихачев подчеркнул, что обеспечение обороноспособности страны в области ядерного сдерживания — это главная задача атомной отрасли страны. «Росатом» выполняет гособоронзаказ по ядерному оружию и неядерным системам.

Ранее в декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы завершено.

В марте «Росатом» впервые представил портативную систему обнаружения дронов «Дружинник» на выставке «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве. Система предназначена для обнаружения дронов на всех известных частотах в диапазоне 600-6000 мегагерц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Робот
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель