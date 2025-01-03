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Военное обозрение

Состоялся первый полёт китайского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-3000

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Источник изображения: topwar.ru

26 декабря 2024 года китайский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) нового поколения KJ-3000 совершил свой первый полёт.

KJ-3000, способный обнаруживать малозаметные аппараты на дальности свыше 360 км, создан на базе военно-транспортного самолёта Y-20B и оснащён двигателями WS-20. Платформа Y-20B обеспечивает высокий показатель полезной нагрузки: KJ-3000 может перевозить до 66 тонн, что на 16 т больше, чем у его предшественника – самолёта ДРЛОиУ KJ-2000, построенного на базе Ил-76.

KJ-3000 оборудован надфюзеляжным обтекателем с находящимся внутри радаром, который обеспечивает круговое наблюдение. РЛС может обнаруживать обычные самолёты на дальности от 600 до 1000 км, а малозаметные, такие как F-22 и F-35, на дистанции более 360 км. Радар может одновременно отслеживать до 100 целей.

Ранее предполагалось, что KJ-3000 получит конформную антенну с фазированной решёткой, встроенную в фюзеляж самолёта, вместо радарного купола, характерного для типовых самолётов ДРЛО, включая KJ-2000. Переход на конформный радар позволяет упростить конструкцию и улучшить аэродинамические характеристики, сохранив при этом высокую эффективность обнаружения. Однако, судя по всему, KJ-3000 построен по схеме KJ-2000.

Самолёт оснащён системами C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка), что позволяет ему функционировать как полноценный командный центр.

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  • В новости упоминаются
Продукция
F-22
F-35
KJ-2000
WS-10
Ил-76
Проекты
ИТ
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