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РИА Новости

Все российские танки оснащаются защитой от дронов, сообщил УВЗ

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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

"Уралвагонзавод": все российские танки оснащаются защитой от дронов

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все российские танки оснащаются защитой от дронов, такое изменение их конструкция получила по результатам опыта специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе "Уралвагонзавода".

"С началом СВО в конструкцию танков было внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков", - говорится в сообщении.

Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронам, добавили в пресс-службе.

По словам гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, которые приводит пресс-служба, танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года можно считать двумя разными боевыми машинами.

"Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем, и ночью, а заводчане оперативно вносили изменения в изделия, который уже стояли на сборке в цехе. Этот кропотливый и ответственный труд заводчан отмечен восьмой государственной наградой – орденом "За трудовую доблесть", – сказал Потапов.

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