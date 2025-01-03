«Уралвагонзавод» отправил Минобороны РФ танковые эшелоны Т-90М и Т-72Б3М

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») отправила Минобороны РФ заключительные в 2024 году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3. Об этом 31 декабря сообщили журналистам в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

По сложившейся традиции танкостроители по-новогоднему оформили машины из каждой партии: на Т-90М установили российский флаг, а на Т-72Б3 — новогоднюю елку.

С началом специальной военной операции (СВО) в конструкцию танков внесли более сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Также на технику ставятся средства снижения заметности и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия дронов.

По словам генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александра Потапова, танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года — это по сути две разные боевые машины, поскольку, например, даже система защиты ранее не предполагала многих вызовов, с которыми пришлось столкнуться буквально с первых дней СВО.

«Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем, и ночью, а заводчане оперативно вносили изменения в изделия, который уже стояли на сборке в цехе. Этот кропотливый и ответственный труд заводчан отмечен восьмой государственной наградой — орденом «За трудовую доблесть», — отметил он.

Ранее, 23 ноября, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал танк Т-90М самым лучшим в мире. Он также отметил работу предприятия «Уралвагонзавод», которое посетил в тот же день. Медведев подчеркнул, что завод «в значительной мере работает для достижения цели специальной военной операции».

До этого, 6 ноября, зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал о боевом превосходстве танка Т-90 над зарубежными аналогами. По его словам, танк Т-90 создавался как конкурент американскому Abrams.