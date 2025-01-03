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ТАСС

Welt: Киеву придется в 2025 году пойти на территориальные уступки

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Источник изображения: Анна Марченко/ ТАСС, архив

Украина в военном отношении крайне ослаблена, а в ВСУ растет число дезертиров, пишет газета

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Украина сейчас крайне ослаблена в военном отношении, ей придется пойти на переговоры в 2025 году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте газеты Die Welt.

"[Избранный президент США] Дональд Трамп намерен завершить войну в 2025 году. Однако Украина в военном отношении крайне ослаблена: уровень морального духа в войсках падает, а число дезертиров растет. Для президента Зеленского на переговорах остается лишь один вариант, который может иметь для Германии существенные последствия", - пишет обозреватель издания Ибрагим Набер.

Журналист напомнил о словах Зеленского, заявившего, что Украина не отдает того, что ей принадлежит. "При этом Украина стоит на пороге года, в который ей грозит именно этот сценарий", - заметил он. По его мнению, "для Киева со сменой власти в США в конце января начинается новая глава". Трамп будет настаивать на том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и были готовы к компромиссам, считает обозреватель. "Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия", - полагает автор.

Набер сообщил, что репортеры Die Welt обсудили сложившуюся ситуацию с экспертами и украинскими военнослужащими. "Взгляд на обстановку на фронте показывает, что Украина с военной точки зрения начинает новый год с позиции слабой стороны", - констатировал обозреватель. Он напомнил, что России принадлежит инициатива на всех участках фронта протяженностью более 1,2 тыс. км. "Россияне достигли кульминационного пункта в своем наступлении", - приводятся в статье слова австрийского военного эксперта Маркуса Райснера.

Надежды Киева на то, что РФ придется перекинуть дополнительные войска в Курскую область и ослабить давление в Донбассе, не оправдались, пишет автор. В то же время только за период с января по октябрь 2024 года дезертировало больше украинских военных, чем за прошедших два года.

Так что, резюмирует обозреватель, на возможных переговорах для властей в Киеве особое значение должны иметь единственно гарантии безопасности со стороны Запада, причем прежде всего не Европы, а именно США. "Ведь какой европейской армии Россия должна бояться?" - задается вопросом эксперт Райснер. 

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Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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