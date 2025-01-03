Войти
bmpd.livejournal.com

Новые крупные пакеты американской военной помощи Украине

739
0
0

Министерство обороны США 30 декабря 2024 года объявило о выделении сразу двух новых крупных пакетов военной помощи Украине на общую сумму 2,47 млрд долларов. Один пакет в объеме 1,25 млрд долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Второй пакет стоимостью 1,22 млрд долларов выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), - то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности. В связи с тем, что это вооружение и имущество должно быть еще законтрактовано, а затем изготовлено, то основная его часть должна быть поставлена Украине через достаточно длительное время.

Пусковая установка американского противотанкового ракетного комплекса TOW-2 на вооружении 144-й отдельной пехотной бригады вооруженных сил Украины. декабрь 2024 года (с) социальные сети

Пакет, предоставляемый по линии PDA является 73-м президентским пакетом военной помощи Украине по данной программе c августа 2021 года, и 19-м пакетом помощи по линии PDA в 2024 году. Пакет, предоставляемый по линии USAI, является 23-м пакетом военной помощи Украине по линии USAI, выделенным с февраля 2022 года.

Согласно уведомлениям, в рамках обоих пакетов Украине будут поставлены:

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS,

- зенитные управляемые ракеты Stinger,

- зенитные управляемые ракеты для старого зенитного ракетного комплекса HAWK,

- боеприпасы для комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами,

- различные беспилотные авиационные комплексы,

- авиационные противорадиолокационные ракеты HARM,

- авиационное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность",

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- ручные одноразовые противотанковые гранатометы АТ4,

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- ручные гранаты,

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- оборудование защищенной радиосвязи,

- медицинское имущество,

- доступ к коммерческим спутниковым снимкам,

- обмундирование и защитное снаряжение,

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.

Можно указать, что ранее 12 декабря министерство обороны США объявляло о выделении Украине еще одного пакета военной помощи по линии PDA в объеме 500 млн долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Stinger
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель