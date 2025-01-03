«Оружие последнего предупреждения»: Франция разрабатывает гиперзвуковую ядерную ракету ASN4G

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Концепт ASN4G

Французская компания MBDA France намерена разработать к 2035 году гиперзвуковую ракету воздушного базирования ASN4G («ядерная, класса воздух-земля 4-го поколения»).

Новая ракета-«невидимка» – это оружие последнего предупреждения в случае ядерной эскалации, которое сделает Францию практически неприкасаемой

- говорится в издании Futura Sciences.

Минобороны страны запустило программу ASN4G в 2014 году (хотя её инициативная разработка велась ещё с начала 1990-х годов), намереваясь получить на вооружение малозаметную гиперзвуковую ракету на замену сверхзвуковой КР с ядерной боеголовкой ASMPA, принятой на вооружение в 2009 году.

Скорость нового изделия должна составить от 6 до 7 Махов, дальность действия – свыше 1000 км, для уклонения от радаров и перехватчиков она будет обладать повышенной манёвренностью и «стелс»-конструкцией за счёт использования специальных материалов.

Силовая установка ASN4G будет основана на прямоточном воздушно-реактивном двигателе, разработанном в рамках программы PROMETHEE. Он использует технологию смешанного сжигания топлива для перехода между дозвуковыми, сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями.

Компактная конструкция ракеты обеспечит совместимость с существующими платформами, в том числе с истребителем Rafale F5, и перспективными аппаратами, такими как боевой самолёт нового поколения NGF из программы FCAS.

Генерал Стефан Вирем, командующий стратегической авиацией, заявил, что новая ракета будет обладать возможностью преодолеть любую ПВО неприятеля:

Она способна пробить самую плотную и развитую оборону противника.

Как указывается в издании, благодаря ASN4G Франция сможет даже в одиночестве обеспечивать ядерное сдерживание.