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ТАСС

США обязались предоставить Украине вооружения на $65,4 млрд с начала СВО

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Вашингтон обязался передать Киеву, в частности, три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Уходящая администрация президента США Джо Байдена взяла на себя обязательства с начала специальной военной операции (СВО) РФ предоставить Украине вооружения на общую сумму $65,4 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"С начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты обязались предоставить Украине помощь в области безопасности на сумму более $66 млрд, в том числе около $65,4 млрд с момента начала" Россией СВО, говорится в письменном заявлении.

За все это время Вашингтон обязался передать Киеву, в частности, три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и боеприпасы к ним, более 40 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, свыше 200 155-миллиметровых гаубиц и более 3 млн 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 60 тыс. 122-миллиметровых снарядов для РСЗО "Град", 31 танк M1 Abrams, 45 танков Т-72Б, более 300 боевых машин пехоты Bradley, свыше 900 бронетранспортеров M113, более 5 тыс. бронеавтомобилей HMMWV, 20 вертолетов Ми-17, более 10 тыс. противотанковых систем Javelin, две противокорабельные системы Harpoon и ракеты к ним.

В американском Минобороны добавили, что в рамках объявленного в понедельник пакета вооружений на $2,5 млрд США обязуются направить Украине среди прочего боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и HAWK, снаряды для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также предоставить коммерческие услуги спутниковой съемки.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. Как ожидается, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого пройдет 20 января 2025 года, претворит в жизнь свои обещания значительно урезать поддержку Киева. 

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M1 Abrams
M113 БТР
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Т-72Б
Персоны
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