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Военное обозрение

Зенитные комплексы «Бук» ВСУ вооружат греческими ракетами Sea Sparrow

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Источник изображения: topwar.ru

Греческие власти согласились передать для нужд ВСУ 24 зенитные ракеты Sea Sparrow («Морской воробей»), которые ранее были закуплены Афинами для собственного флота.

Речь идёт о поставке 24 ЗУР, которыми вооружат советские комплексы «Бук», адаптированные для применения западных средств поражения. В этой модификации, получившей обозначение FrankenSAM, данные ЗРК получили возможность вести огонь зенитными ракетами Sea Sparrow корабельного базирования и УРВВ AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Как указывается в местном издании Kathimerini, эта помощь соответствует обязательствам Греции по поддержке Украины в военной сфере, но она не приведёт к снижению обороноспособности страны в Эгейском море:

Несмотря на неоднократные просьбы союзников предоставить передовые системы, такие как ЗРК С-300 и Patriot, Афины решительно отказались от этого, сославшись на соображения собственной безопасности и отсутствие надёжных альтернатив.

Sea Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН обладает радиусом огня до 40 км и скоростью полёта до 2 Махов (свыше 2500 км/ч). Данная ЗУР предназначена для борьбы с высокоскоростными воздушными целями, в частности, с крылатыми ракетами, истребителями и беспилотниками.

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Страны
Греция
Украина
Продукция
AIM-9
Patriot ЗРК
С-300
Проекты
БПЛА
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