Силы обороны Эстонии пополнились тактическими грузовиками Volvo 44R и 66R

Таллин. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Автопарк Сил обороны Эстонии пополнился тактическими грузовиками Volvo 44R и 66R.

"Эти грузовики - стратегическая инвестиция, которая повысит мобильность и оперативную готовность Сил обороны. Технологии и техническая надежность автомобилей помогут обеспечить готовность наших подразделений к выполнению задач в любой ситуации", - сообщил руководитель категории транспортных средств, оборудования и логистики Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эрко Сепри (Erko Sepri).

Используемые в настоящее время тактические грузовики находятся в эксплуатации почти 50 лет и нуждаются в замене.

Новые грузовики Volvo 44R и 66R созданы для работы в сложных условиях местности и погоды и могут быть легко адаптированы для выполнения различных задач, включая перевозку оборудования и личного состава. Они обеспечивают быстрое и эффективное передвижение даже по труднопроходимой местности.