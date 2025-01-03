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Военное обозрение

Турция показала применение лазерной установки ALKA против беспилотников и наземных целей

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Источник изображения: topwar.ru

На днях турецкая оборонная компания Roketsan показала возможности разработанной ею системы «направленного энергетического оружия» ALKA в ходе серии испытаний, которые показали способность комплекса нейтрализовать лазером как беспилотники, так и наземные цели, в частности, взрывные устройства и блоки динамической защиты толщиной 10 мм.

Источник изображения: topwar.ru

ALKA состоит из комплекса электромагнитных помех (EJS) и установки лазерного поражения (LDS). Как утверждается, система может обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать до 100 целей одновременно с помощью высокоточного радара и оборудования электронно-оптического слежения, поддерживаемого ИИ.

Источник изображения: topwar.ru

Обладая эффективной дальностью лазерного луча от 750 метров (мощность 2,5 кВт) до 1500 метров (5 кВт), ALKA эффективна против различных угроз, в том числе мини-дронов (в частности, работающих в составе роя), барражирующих боеприпасов, морских мин. Низкая стоимость выстрела делает систему экономичным вариантом для обеспечения защиты на малой дальности.

Источник изображения: topwar.ru

Недавние испытания также выявили новые способы применения комплекса, например, использования лазерной установки против танков для ослабления их защиты, сделав бронетехнику более уязвимой для последующих ударов противотанковыми ракетами или дронами-камикадзе.

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Страны
Турция
Компании
Roketsan
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