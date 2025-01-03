Вьетнам представил зенитный комплекс С-125-VT с увеличенной дальностью огня

Источник изображения: topwar.ru

Вьетнамская компания Viettel представила модернизированный вариант зенитно-ракетного комплекса «Печора», который получил обозначение С-125-VT. Сохраняя оригинальные ракеты, он обладает увеличенной дальностью огня, превышающей 20 км, и повышает точность стрельбы до 90% при поражении таких целей, как самолёты.

Одной из наиболее примечательных особенностей С-125-VT является его способность одновременно запускать две ракеты по разным целям с помощью модернизированной системы наведения.

Радар UNV-VT прошёл значительную модернизацию, позволяя обнаруживать цели на расстоянии до 90 км. Он может эффективно работать в условиях постановки противником активных радиоэлектронных помех. В дополнение к радару в систему был интегрирован электронно-оптический блок наблюдения для обнаружения низколетящих целей и работе ЗРК даже в условиях поражения РЛС.

Источник изображения: topwar.ru

Радар UNV-VT

В отличие от стандартной версии, для приведения которой в рабочее состояние требовалось более 90 минут, С-125-VT можно развернуть или свернуть всего за 20 минут. Этого удалось достичь за счёт перевода вспомогательного оборудования, в том числе РЛС, на мобильные платформы и внедрения гидравлических механизмов.