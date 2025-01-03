Войти
Военное обозрение

Вьетнам представил зенитный комплекс С-125-VT с увеличенной дальностью огня

735
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вьетнамская компания Viettel представила модернизированный вариант зенитно-ракетного комплекса «Печора», который получил обозначение С-125-VT. Сохраняя оригинальные ракеты, он обладает увеличенной дальностью огня, превышающей 20 км, и повышает точность стрельбы до 90% при поражении таких целей, как самолёты.

Одной из наиболее примечательных особенностей С-125-VT является его способность одновременно запускать две ракеты по разным целям с помощью модернизированной системы наведения.

Радар UNV-VT прошёл значительную модернизацию, позволяя обнаруживать цели на расстоянии до 90 км. Он может эффективно работать в условиях постановки противником активных радиоэлектронных помех. В дополнение к радару в систему был интегрирован электронно-оптический блок наблюдения для обнаружения низколетящих целей и работе ЗРК даже в условиях поражения РЛС.

Источник изображения: topwar.ru

Радар UNV-VT

В отличие от стандартной версии, для приведения которой в рабочее состояние требовалось более 90 минут, С-125-VT можно развернуть или свернуть всего за 20 минут. Этого удалось достичь за счёт перевода вспомогательного оборудования, в том числе РЛС, на мобильные платформы и внедрения гидравлических механизмов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Продукция
С-125
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель