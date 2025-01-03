В белорусских вузах начнут готовить военных операторов БПЛА

Минск. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Министру обороны Белоруссии Виктору Хренину продемонстрировали материально-техническую базу специализированного класса подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, который начнет готовить специалистов на военном факультете в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники, сообщили в Минобороны республики в понедельник.

"Занятия с первым набором студентов начнутся с 1 февраля. До 1 сентября 2025 года планируется оборудовать еще 16 классов в каждом учебном заведении, где есть военный факультет или кафедра. С 12 сентября планируется начать процесс подготовки студентов", - проинформировали в министерстве обороны.

Отмечается, что курсанты военного факультета "занимались прошивкой FPV-дронов для более корректной работы и возможности полета в замкнутом пространстве".

"Класс оборудован современной техникой и позволяет проходить подготовку курсантов военных факультетов, офицеров запаса, а также гражданских студентов", - рассказал начальник управления военного образования Вооруженных сил Белоруссии Андрей Клишевич.

"На базе Военной академии также открывается кафедра, где будет осуществляться подготовка курсантов базового уровня и специальный углубленный курс в зависимости от военной специальности. По окончании курса они будут получать сертификат государственного образца о самостоятельном допуске к управлению беспилотным летательным аппаратом", - отметил Клишевич.