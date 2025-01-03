Источник изображения: topwar.ru
Захват российскими военными американских танков М1А1 Abrams дает противнику США одну из первых в истории возможностей разобрать боевую машину для детального изучения. Об этом пишет Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что украинские войска уже потеряли 20 из 31 танка, переданного США.
– сокрушается автор публикации.
Он добавляет, что аналогичная участь ранее постигла немецкий танк Leopard 2A6.
– объясняет издание.
Источник изображения: topwar.ru
Анализируя последствия захвата американских боевых машин российскими войсками, Military Watch Magazine отмечает, что теперь ознакомиться с их начинкой смогут не только российские специалисты, но и стратегические союзники Москвы – Китай и Северная Корея.
Автор публикации отмечает также крайнюю уязвимость «американской брони» перед российскими средствами поражения.
– констатирует журналист.
При этом подчеркивается, что эффективность танка Abrams все чаще ставится под сомнение такими фигурами, как заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.