Источник изображения: topwar.ru

Захват российскими военными американских танков М1А1 Abrams дает противнику США одну из первых в истории возможностей разобрать боевую машину для детального изучения. Об этом пишет Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что украинские войска уже потеряли 20 из 31 танка, переданного США.

Несколько российских источников сообщили, что по крайней мере один из танков M1A1 Abrams, захваченных российскими войсками на Украине, будет детально изучен на крупнейшем в стране заводе по производству танков «Уралвагонзавод»

– сокрушается автор публикации.

Он добавляет, что аналогичная участь ранее постигла немецкий танк Leopard 2A6.

Вероятно, танки Leopard 2A6 предоставят более ценную информацию, чем танки Abrams, по двум основным причинам. Во-первых, танки Abrams, отправленные на Украину, были построены специально для экспорта, и из них были удалены чувствительные технологии, в то время как Leopard 2A6 были взяты непосредственно со складов немецкой армии. Во-вторых, Leopard 2A6 — это, безусловно, самый распространённый класс танков в НАТО

– объясняет издание.

Источник изображения: topwar.ru

Анализируя последствия захвата американских боевых машин российскими войсками, Military Watch Magazine отмечает, что теперь ознакомиться с их начинкой смогут не только российские специалисты, но и стратегические союзники Москвы – Китай и Северная Корея.

Автор публикации отмечает также крайнюю уязвимость «американской брони» перед российскими средствами поражения.

Большинство заснятых на видео уничтожений были совершены с помощью артиллерии или одноразовых дронов-камикадзе, а уничтожение одного из танков было подтверждено российским танком Т-72Б3 после того, как они обменялись выстрелами под Авдеевкой

– констатирует журналист.

При этом подчеркивается, что эффективность танка Abrams все чаще ставится под сомнение такими фигурами, как заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.