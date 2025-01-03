Войти
Военное обозрение

«Вызывает подозрения о помощи России»: КНДР показала постройку фрегата

785
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Телевидение КНДР показало строительство фрегата водоизмещением 3000 тонн. Это самый крупный корабль, который создавался собственными силами, в два раза превышающий габариты фрегатов класса Amlok (1500 т).

Как предполагают западные обозреватели, новый корабль станет первым вымпелом северокорейского флота, оснащённым вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять современные ПКР или даже баллистические ракеты большой дальности.

Источник изображения: topwar.ru

Хон Мин, научный сотрудник южнокорейского института национального объединения, отметил, что внешний вид нового корабля поразительно похож на российские фрегаты класса «Адмирал Григорович» водоизмещением около 3600 тонн.

Источник изображения: topwar.ru

Это вызывает подозрения о возможной технологической помощи России

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Аналитики предполагают, что постройка может вестись на верфи Нампо в провинции Южный Пхёнан, которую Ким Чен Ын посещал в феврале этого года, указав на исключительную важность развития флота в пятилетнем плане страны.

Партнёрство с РФ может позволить Северной Корее модернизировать свои конвенциональные вооружённые силы, а России получить дополнительные рычаги влияния в своих геополитических играх

- указывается в западной прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
1135 Буревестник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель