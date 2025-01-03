«Вызывает подозрения о помощи России»: КНДР показала постройку фрегата

Источник изображения: topwar.ru

Телевидение КНДР показало строительство фрегата водоизмещением 3000 тонн. Это самый крупный корабль, который создавался собственными силами, в два раза превышающий габариты фрегатов класса Amlok (1500 т).

Как предполагают западные обозреватели, новый корабль станет первым вымпелом северокорейского флота, оснащённым вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять современные ПКР или даже баллистические ракеты большой дальности.

Источник изображения: topwar.ru

Хон Мин, научный сотрудник южнокорейского института национального объединения, отметил, что внешний вид нового корабля поразительно похож на российские фрегаты класса «Адмирал Григорович» водоизмещением около 3600 тонн.

Источник изображения: topwar.ru

Это вызывает подозрения о возможной технологической помощи России

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Аналитики предполагают, что постройка может вестись на верфи Нампо в провинции Южный Пхёнан, которую Ким Чен Ын посещал в феврале этого года, указав на исключительную важность развития флота в пятилетнем плане страны.

Партнёрство с РФ может позволить Северной Корее модернизировать свои конвенциональные вооружённые силы, а России получить дополнительные рычаги влияния в своих геополитических играх

- указывается в западной прессе.