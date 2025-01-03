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ТАСС

Байден: США находятся в процессе передачи Киеву сотен тысяч боеприпасов

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Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022
Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.
Источник изображения: Cydney Lee / министерство обороны США

Вашингтон продолжит "неустанно работать над укреплением положения" Киева в конфликте, подчеркнул американский президент

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Минобороны США находится в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов для артиллерии и тысяч ракет. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин, что усилит позицию Украины по мере наступления зимы", - говорится в заявлении президента, которое распространено пресс-службой Белого дома.

Байден, объявляя о новом пакете помощи в размере почти $2,5 млрд, пообещал, что США продолжат "неустанно работать над укреплением положения" Украины в конфликте до окончания его президентского срока в январе 2025 года. 

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Страны
США
Украина
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