Байден: США находятся в процессе передачи Киеву сотен тысяч боеприпасов

Вашингтон продолжит "неустанно работать над укреплением положения" Киева в конфликте, подчеркнул американский президент
ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Минобороны США находится в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов для артиллерии и тысяч ракет. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
"Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин, что усилит позицию Украины по мере наступления зимы", - говорится в заявлении президента, которое распространено пресс-службой Белого дома.
Байден, объявляя о новом пакете помощи в размере почти $2,5 млрд, пообещал, что США продолжат "неустанно работать над укреплением положения" Украины в конфликте до окончания его президентского срока в январе 2025 года.