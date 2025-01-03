Противодиверсионный катер "Грачонок" вошел в состав Северного флота

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Торжественная церемония подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере проекта 21980 "Грачонок" прошла в понедельник, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"С подъемом флага катер официально вошел в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота", - говорится в сообщении.

Церемония подъёма Андреевского флага прошла на противодиверсионном катере под руководством начальника штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Олега Гладкого.

"Ранее противодиверсионный катер проекта 21980 успешно прошёл комплекс государственных испытаний в Заполярье", - сообщили в пресс-службе.

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.