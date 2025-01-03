"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Каждый месяц конфликта на Украине привносит что-то новое в мировую военную науку. Стороны принимают на вооружение ранее не использовавшиеся технические средства, модернизируют боевую технику, применяют в боевых условиях оригинальные тактические приемы. Все ради одной цели — подобрать ключ к обороне противника. О том, чему российская армия научилась и что взяла на вооружение за прошедший 2024-й, — в материале РИА Новости.

Дроны на проводе

У каждой войны есть своя "визитная карточка". У Второй мировой — танковые прорывы и ковровые бомбардировки, у Вьетнамской — напалм и "агент Оранж", у Афганской — Ми-24 и "Стингер". Главным символом СВО несомненно стали беспилотные летательные аппараты различного класса. Если на первом этапе конфликта они были еще в диковинку, то с 2023-го применяются массово. FPV-дроны-камикадзе эффективно уничтожают бронетехнику. Совершенствуются системы сброса, на беспилотных разведчиков ставят более мощную оптику.

Ударный FPV-дрон Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Не отстают и средства противодействия дронам. И Россия, и Украина серьезно продвинулись в технологиях радиоэлектронной борьбы. Современные комплексы РЭБ, глушащие каналы управления беспилотниками, на некоторых участках фронта буквально закрывают для них небо. Однако в 2024-м в России создали дроны, полностью игнорирующие системы РЭБ.

Речь идет о БПЛА, управляемых по кабелю. Минувшим летом в зоне СВО дебютировал FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) от научно-промышленного центра "Ушкуйник" из Великого Новгорода. Сверхтонкий стекловолоконный кабель намотан на катушку на корпусе дрона и постепенно разматывается в полете. Кстати, "по проводу" действуют и многие пехотные ПТРК.

Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне специальной военной операции Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Главное преимущество таких FPV-дронов — неуязвимость для радиоэлектронного противодействия. Проводную связь заглушить невозможно — разве что физически перерезать кабель. В соцсетях хватает видео, где КВН играючи обходят утыканные антеннами РЭБ бронеавтомобили прикрытия и поражают БМП с пехотой или танк. Еще один плюс: отменное качество картинки с видеокамеры дрона. И этот беспилотник достаточно надежный. Разработчики приводят статистику: на десять пусков в среднем один-два обрыва кабеля.

Самоходные крепости

Больше всего от FPV-дронов страдает тяжелая бронетехника — недостаточно подвижная, чтобы уйти от "птички", слабо бронированная сверху и с кормы, чтобы выдержать прямой удар. Самодельные "мангалы" на башнях, иногда спасавшие от ПТУР Javelin, оказались бессильны перед новой угрозой. Умелому оператору ничего не стоит облететь решетку сбоку и поразить цель в незащищенный дополнительным бронированием участок. Российские армейские кулибины решили эту проблему самым радикальным способом.

Танк-72Б3М на огневой точке Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Царь-мангалы" появились в боевых частях зимой 2024-го, во время штурма авдеевского укрепрайона. Штатные Т-72 и Т-80, со всех сторон обшитые листами металла и решетчатыми экранами, напоминали танки времен Первой мировой. Бронированные "черепахи" шли перед штурмовиками и подавляли огнем позиции противника, принимая на себя десятки ударов ПТУР, дронов-камикадзе и гранатометных выстрелов.

По словам экипажей "царь-мангалов", эти машины требуют особого подхода. Дополнительное бронирование сильно ограничивает подвижность башни и обзор оператора-наводчика. По сути для стрельбы остается узкий сектор впереди. Тут очень важна выучка механика-водителя, который, доворачивая корпус танка, должен помогать наводчику целиться. Точно так же действовали экипажи противотанковых и штурмовых самоходок в Великую Отечественную.

Колесная гаубица

Если "царь-мангал" — кустарное детище армейских умельцев, то принятая на вооружение в уходящем году САУ "Мальва" — серийное изделие. Опыт специальной военной операции однозначно доказал: мобильность для ствольной артиллерии — главный залог выживания. Дронов над полем боя с обеих сторон так много, что гаубицу засекают после первого выстрела. Чтобы не попасть под "ответку", САУ должна сразу сменить огневую позицию. С буксируемым или гусеничным орудием это очень непросто.

Колесная самоходная гаубица "Мальва" Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ (cropped) /

"Мальва" — первая российская САУ на колесной базе, выполнена на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6910-027 с формулой 8х8. Она значительно легче и мобильнее основной гусеничной гаубицы российской армии того же калибра — "Мста-С". Боевая масса — 32 тонны, ее можно транспортировать самолетами Ил-76.

Двигатель — дизельный ЯМЗ-8424.10, мощность — 470 лошадиных сил. Скорость на шоссе — до 80 километров в час. Запас хода — тысяча километров (вдвое больше, чем у "Мста-С"). Способна передвигаться и по бездорожью. В двухрядной кабине в передней части шасси размещается расчет из пяти человек, центр отдан под различные агрегаты и боекомплект, а в корме находится артиллерийская установка.

Орудие — такое же, как у "Мста-С": нарезное 2А64 с длиной ствола 47 калибров. Стреляет любыми боеприпасами калибра 152 миллиметра. Дальность — до 24 километров осколочно-фугасным снарядом и до 28 — активно-реактивным. Новейшим управляемым "Краснополем-Д" — 43. Вполне достаточно для уничтожения даже самых дальнобойных западных орудий.

Трехтонная бомба

В 2024-м в зоне СВО дебютировала ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. До этого наиболее тяжелым авиационным боеприпасом с УМПК была полуторатонная ФАБ-1500, прекрасно зарекомендовавшая себя при вскрытии вражеских укрепрайонов под Донецком.

Удар по ПВД противника с помощью тяжелых ФАБов Источник изображения:

ФАБ-3000-М54 впервые применили в июне на Харьковском направлении, под Липцами. В ролике, опубликованном несколькими телеграм-каналами, отчетливо видно, как крылатый снаряд упал у торца высотного здания, где располагались ВСУ. Облако от мощного взрыва накрыло окрестности, а когда оно развеялось, стало понятно, что часть постройки обрушилась. В соцсетях многие отметили, что ФАБ-3000 не удалось попасть точно в цель. Однако этого и не требуется.

Такой взрыв выведет из строя всех, кто находится рядом, — тяжелая контузия и лопнувшие барабанные перепонки гарантированы. Кроме того, бомба дает огромное количество осколков — причем крупные способны обрушить небольшое здание. Важен и психологический эффект. И при относительно далеком разрыве подобного боеприпаса у противника буквально уходит земля из-под ног. Все трясется, теряется ориентация в пространстве, по каске лупят куски земли, камни. Профессиональную подготовку из головы моментально вымывает основной инстинкт — выжить. Остается только желание убежать куда подальше.

В 2025-м совершенствование управляемых авиабомб продолжится. Вряд ли вырастет калибр. Перед конструкторами стоят другие задачи — повысить точность и увеличить дальность применения. Это очень перспективное направление развития военной науки: обычный "чугуний" с УМПК оказался грозным оружием, защищаться от которого противник так и не научился.