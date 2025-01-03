В зоне СВО начали применять комплекс борьбы с беспилотникам "Барьер"

Как сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов, масса изделия - до 20 кг

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Барьер" успешно прошел испытания и начал применяться в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"После длительных испытаний на линии боевого соприкосновения мы осознали, что у бойца не может быть оборудования, состоящего из трех-четырех ящиков, каждый из которых будет весить по 20 кг. Тактика противника позволяет регулировать это направление путем разбивки полос частот на более компактные изделия. При создании так называемых окопных средств радиоэлектронной борьбы нужно уходить в противодействие FPV-дронам и делать модельный ряд легче и компактней. В настоящее время мы успешно завершили испытания изделия "Барьер", предназначенного для борьбы с FPV-дронами и нарушения огневого артиллерийского комплекса разведки противника. Масса изделия - до 20 кг. "Барьер" уже применяется в зоне СВО", - заявил Потапов.

По словам специалиста, изделие "Барьер" планируется применять в комплексе с другим компактным средством РЭБ. "Его применение предполагает совмещение с другим нашим изделием - компактным средством РЭБ "Сковородка", которое помещается в рюкзаке и эффективно противодействует коммерческим дронам типа DJI", - сказал он.