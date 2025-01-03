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ТАСС

"Северное ПКБ" представит судно-снабженец для Севморпути

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Севморпуть
Севморпуть.
Источник изображения: https://www.korabel.ru/

Как сообщили в бюро, ожидается, что это произойдет на выставке "Нева" в 2025 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. АО "Северное проектно-конструкторское бюро" ("Северное ПКБ", СПКБ) на предстоящей в 2025 году выставке "Нева" представит судно-снабженец для Севморпути. Об этом ТАСС сообщили в бюро по итогам его работы в 2024 году.

"Диверсификация диктует нам новые условия. Поэтому в будущем, 2025 году, "Северное ПКБ" сделает упор на гражданскую продукцию. На предстоящей выставке "Нева" к демонстрации предполагается судно-снабженец для Севморпути", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2024 году АО "Северное ПКБ" приняло участие в двух международных выставках - "Флот-2024 и "Армия-2024". Ключевыми экспонатами выставок стали многоцелевой фрегат проекта 22356 и обновленная версия фрегата проекта 11356. Эти корабли несут на борту ударное и зенитное ракетное оружие, позволяющее в полном объеме решать все поставленные перед ними задачи. Также они вооружены артиллерийскими установками, торпедными аппаратами, могут принимать на борт противолодочный вертолет.

Собеседник агентства отметил, что все проекты "Северного бюро" отличает их модульность - возможность гибкого изменения характеристик и возможностей под запросы конкретного заказчика. Именно это качество кораблей, спроектированных в СПКБ. уже долгие годы позволяет бюро оставаться лидером военно-технического сотрудничества России с разными странами в части поставки боевых надводных кораблей разных классов.

Он сказал, что в уходящем 2024 году "Северное ПКБ" вошло в состав Научно-производственного арктического кластера Санкт-Петербурга, что позволит бюро содействовать в реализации своих предложений по строительству судов-снабженцев для Арктики. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СПКБ
Проекты
1135 Буревестник
22356
Арктика
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